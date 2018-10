Unerfreuliche Nachrichten, mal nicht aus Berlin oder Bayern: Das Konzert von Conchita am 22. Oktober im Theater am Aegi wurde leider vom Veranstalter ohne Angabe von Gründen abgesagt. So wie die gesamte Deutschland-Tour, bis auf das Dresdenfestival. Och Menno! Karten können dort zurück gegeben werden, wo sie gekauft wurden, die Eintrittsgelder werden erstattet.

Conchitas Kommentar dazu: www.facebook .com/ConchitaWurst/videos

Es hätte doch so schön werden können!