Neu in der Stadt im November

Mr. & Mrs. Panda

Bunte Einhörner und Eulen sowie niedlich aussehende Füchse und dazu eine ganz große Portion Liebe zur Tierwelt und Natur – das sind Mr. und Mrs. Panda. Seit dem 13. Oktober entzücken die beiden Gründer des Ladens, Nora von Gadenstedt und Tobias Pirk, nun nicht mehr nur online, sondern auch mit einem Laden in der Altstadt Hannovers. Dort bescheren sie ihre Kunden mit liebevoll handgefertigten Produkten und einem Angebot, das von Postkarten und Kissen über Fußmatten bis hin zu Tassen und mit Sprüchen verzierten Schneidebrettern geht. „Hier bleibt der Alltag draußen – und jedes unserer Produkte ist ein Freudenspender für den Alltag“, sagt Nora. Angefangen hat alles mit Noras inspirierenden Zeichnungen, die bei ihrem Freund Tobias sofort Anklang fanden. Schnell überzeugte er sie, mit ihren Werken auch andere Menschen zu beglücken, und nachdem sich auch Nora von dieser Idee mitreißen ließ, startete das große Projekt. Ein Name wurde, begründet durch die gemeinsame Liebe zu Tieren, ebenso schnell gefunden. Seitdem arbeiten die beiden als Mr. und Mrs. Panda und mit einer froh gestimmten Einstellungen zum Leben Seite an Seite an ihrem Projekt. Motto: „Das Leben ist schön!“ Und das spiegelt sich auch in ihren Produkten wieder. Egal ob Schlüsselanhänger, Topflappen, Tragetasche oder Handtuch, überall sind die detailverliebten Zeichnungen unterschiedlichster Tiere oder Pflanzen wiederzufinden. Neben den verschiedenen Kollektionen und Kategorien werden zudem einige Lieblingsprodukte angeboten. Nachdem die individuellen Zeichnungen in kreative Produkte umgewandelt wurden, geht es abschließend in die hauseigene Werkstatt, wo die verschiedenen Werke bis ins kleinste Detail vollendet werden. All dies mit dem Hintergrund, ihre eigene positive Denkweise und Wertschätzung der Natur an ihre Kunden weiterzugeben. Für Natur- und Tierliebhaber das reinste Paradies! Mr. & Mrs. Panda, Burgstraße 33, 30159 Hannover, Kontakt unter Tel. (0511) 4738877 und mehr unter www.pandaliebe.de.



Stilraum Döhren

Wer die Fidelerstraße 28 noch als Fachgeschäft für Haushaltswaren kennt, sollte dem Laden in Döhrens beliebter Einkaufsstraße schnellstens einen Besuch abstatten. Denn im ehemaligen „Elektro Scharf“ werden jetzt unter dem Motto „Möbel kann man kaufen, Stil muss man haben“ Vintagemöbel verkauft. Vor allem Liebhaber von Designklassikern und Wohnaccessoires der 20er- bis 70er-Jahre, aber auch Fans von aktuellem Design werden hier fündig. Handverlesene Einzelstücke in unterschiedlichsten Stilen wie Bauhaus, Artdeco, Industrie- oder skandinavischem Design sind hier vertreten. Außerdem finden sich Möbel namenhafter Hersteller wie z. B. Knoll, Vitra, Eames und Fritz Hannsen. Das Sortiment verspricht individuellen Stil für ein persönliches Wohngefühl. Was als Flohmarktverkauf der Döhrener Brüder Tarkan Özhan und Gökhan Özhan begann, baute sich schnell zu einem ausgewachsenen Onlinehandel aus. Bald zeichnete sich jedoch die Notwendigkeit nach einem analogen Ort zum In-Szene-Setzen der Möbel ab. Aber nicht nur Suchende kommen auf ihre Kosten. Es werden zudem auch Antiquitäten und Möbel angekauft oder Hilfeleistungen bei Haushaltsauflösungen gegeben. Bei Fundstücken, denen die Brüder und ihr Team ein zweites Leben verschaffen können, ist ein Wertausgleich garantiert. Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt in diesem Zusammenhang somit auch fraglos eine große Rolle. Wer nicht genug von den einzigartigen Möbeln bekommt oder sich für weitere Einkäufe inspirieren lassen möchte, findet das Geschäft auch auf Social Media Plattformen wie Instagram und Facebook. Fidelerstraße 28, 30519 Hannover, Tel. (0176) 57926166, Öffnungszeiten: Mo-Do 12-18 Uhr, Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr.

Naturheilpraxis Hallensleben

Zentral in der Nordstadt auf dem Edamm liegt die Naturheilpraxis Hallensleben. Dort praktiziert seit kurzem Georg Hallensleben, Heilpraktiker und zertifizierter Therapeut der sanften Krampfaderentfernung nach Prof. Dr. Linser. In seiner Praxis therapiert er mit konzentrierter Kochsalzlösung schonend und mit viel Fingerspitzengefühl Krampfadern und Besenreiser.

Zur Behandlung gehören ein ausführliches Erstgespräch, eingehende Diagnostik u. a. mit Ultraschall, individuelle Beratung und eine abgestimmte Therapie. Die ambulant durchgeführte Therapie kommt ohne Narkose aus, hinterlässt keine Narben und stellt damit eine echte Alternative zu einer Operation dar. In der Regel sind Patienten nach der Behandlung sofort wieder voll einsatzbereit. Die wenig bekannte Methode der sanften Krampfaderentfernung ist mit der Naturheilpraxis Hallensleben neu nach Hannover gekommen und bisher einzigartig. Interessierte und Betroffene können sich in einem Beratungsgespräch bei Herrn Hallens­leben informieren. Engelbosteler Damm 3, 30167 Hannover, Tel. (0151) 61886164, naturheilpraxis-hallensleben@posteo.de, naturheilpraxis-hallensleben.de.