das neue STADTKIND ist … fast da!

Das heißt: Unsere druckfrische Dezember-Ausgabe rollt grade auf den Hof.

Die einen halten das Heft schon glücklich in den Händen, die anderen entdecken das STADTKIND erst am Freitag am Kiosk – ist alles Magie, „Magic“, wie der gemeine Engländer sagen würde, und erhöht die Spannung.

So kurz vor Weihnachten haben wir für euch ein knallbuntes Wunderpaket geklöppelt – mit witzigen Geschichten, Glossen, Interviews und einem vorgezogenen Jahresrückblick auf 2019.

Ein Spezial haben wir auch noch im Gepäck: Unser Kalender endet nicht am 24. Dezember, sondern geht danach noch weiter!

Mehr über das Dezember-Stadtkind könnt ihr schon heute und hier lesen.

Magic!