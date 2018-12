Gesundheitsladen & Heilpraxis

Unser Alltag ist meist stressig, wir haben immer weniger Zeit für uns selbst, kaufen hastig, fast im Vorbeigehen, irgendein belegtes Brötchen oder das nächste fettig triefende Stück Pizza. Manchmal blitzt das schlechte Gewissen auf: Ziemlich ungesund, dieses Zeug. Aber es muss ja schnell gehen. Und das mit dem Stress? Muss halt auch irgendwie. Wie soll man sonst die nächste Miete zahlen? Da muss man eben Abstriche machen. Die Verspannungen nach einem turbulenten Arbeitstag: tägliches Leid. Man gewöhnt sich dran. Das Ankeifen des Partners nach einem frustrierenden Tag: Muss er halt Verständnis haben. Ist blöd, ja. Aber Abschalten geht schlecht (sorry). Alles Gewöhnungssache. Und innerlich sehnt man sich doch irgendwie nach Veränderung. Wie schön wäre es, einfach mal abschalten zu können? Sich auf sich selbst konzentrieren zu können? Sich seinen tiefsten Ängsten und größten Wünschen zu stellen? Sich selbst etwas Gutes zu tun?

Schon beim Betreten von Tonka Wechslers Gesundheitsladen ImWandel spürt man deutlich, dass hier alles ganz anders ist. Heitere Farben wie Grün und Pink springen einem entgegen. Ein fröhlicher Blumenstrauß schmückt den Empfang. Gemütliche Kissen zieren Stühle und Bänke. Die freundliche, entspannte Atmosphäre inspiriert. Genauso wie die Ladenbesitzerin selbst. Tonka hat beachtlich viel Expertise auf dem Gebiet der ganzheitlichen Gesundheit. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Körpertherapeutin, wingwave-Coach, Kräuterfachfrau, Ernährungs-, Gesundheits- und Lebensberaterin. Die Leidenschaft der Ladenbesitzerin ist bei allem, was sie macht, nicht zu übersehen. In ihrem Heimatland Kroatien entdeckte sie schon früh ihre Begeisterung für Kräuter. Eigene Erkrankungen wie Neurodermitis brachten sie dazu, sich mit bewusster Ernährung und einer gesunden Lebensweise intensiver zu beschäftigen. Die Gesundheitsexpertin hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihr in vielen Jahren gesammeltes Wissen weiterzugeben. Sie möchte inspirieren und helfen, Menschen an die Hand nehmen und in ihrem Wandel begleiten. Das schönste für sie ist, wenn sie sieht, wie ihre Klienten aufblühen und es ihnen immer besser geht, wie sie mit Freude von ihrem Wissen profitieren. Man kann vieles von Tonka lernen – vor allem die Besinnung auf sich selbst und das Hören auf den eigenen Körper. An solche Grundsätze wird wohl jeder gerne erinnert. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, hat bei ImWandel schier endlose Möglichkeiten: Das Angebot reicht von Massagen über Beratungen bis hin zu Kochkursen und Catering. Seit 2015 führt sie ihren Laden in der ruhigen Leinaustraße, ganz in der Nähe des bunten Treibens der Limmerstraße in Linden. Vor Ort kann man bei einer der leckeren, frisch zubereiteten veganen oder vegetarischen Tagessuppen, einem frischen Saft, grünen Smoothie oder einer der exotischen Kaffeekreationen wunderbar entspannen. Bei den Zutaten für die gesunden Speisen und Getränke wird auf höchste Qualität geachtet: Sie stammen von der Bio-Gärtnerei Rothenfeld in Isernhagen. Stöbert man durch den liebevoll gestalteten Laden, entdeckt man schnell die vielen sorgfältig ausgesuchten Produkte wie heilsames Zistrosenkraut, wohltuendes Körperöl und dekorative Kerzen. Aber damit ist Tonkas Angebotspalette noch lange nicht vollständig. Allein die Massagen nehmen bei ihr ganz verschiedene Formen an, je nach individuellem Bedarf. Energie- und Klangmassagen beruhigen den (über-)beanspruchten Geist nachhaltig. Ganzkörpermassagen lösen lästige Verspannungen und Blockaden. Bei Kochkursen lernt man, welche gesunden und bekömmlichen Zutaten man in seiner Küche einsetzen kann und wie eine schonende Zubereitung aussieht. Schließlich soll Essen eine Bereicherung für Körper und Seele sein. Gruppen ab vier bis fünf Personen können sich gerne entweder direkt im Laden oder telefonisch anmelden. Von Frühling bis Herbst bietet Tonka außerdem Kräuterwanderungen an. Dann geht es im Deister oder am Benther Berg auf Kräutersuche, man lernt allerlei Wildkräuter wie Spitzwegerich und Schafgarbe kennen und bekommt dazu reichlich Tipps, was man so alles damit anstellen kann. Egal ob auf eine leckere Suppe, eine Beratung oder eine heilende Massage – ein Besuch in Tonkas Laden lohnt sich. Denn dort kann man sich einfach mal fallen lassen und dem stressigen Alltag für einen Moment entfliehen. Und das tut einfach nur gut.

Text: Anna-Lea Welz

Leinaustr. 3, 30451 Hannover/Linden

Tel. (0177) 8632726

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 11–16 Uhr

samstags Seminare & Workshops

Massagen & Behandlungen: 9 – 21 Uhr nach Vereinbarung