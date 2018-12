X-tra: Kulturlust August 2019

Theater an der Glocksee

ab August/ September

Hannah und der Punk oder Wie geht Freiheit?

Eine chorisch-rhythmische Sprechkomposition der Texte Hannah Arendts, kombiniert mit einer Live-Punkrockband. Regie: Lena Kußmann. Mehr Infos unter www.theater-an-der-glocksee.de.

Großer Garten Herrenhausen

02. bis 23. August

Sommernächte im Gartentheater

An warmen Augustabenden, wenn die Wasserspiele munter sprudeln und die Abendsonne die goldenen Figuren zum Leuchten bringt, entfaltet das Gartentheater im Großen Garten seinen ganz eigenen Zauber. An zahlreichen Tagen im August locken Musik- und Tanzveranstaltungen, Poetry Slams und Kino unterm Sternenzelt ins Theaterboskett, das sich in einen wahren Festsaal verwandelt. Mehr Infos ab April unter www.gartentheater-herrenhausen.de und www.herrenhaeuser-gaerten.de.

Messegelände

02. August

Ed Sheeran

Open-air-Konzert. Ausverkauft. Ab 18:15 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Weddigenufer

02. bis 04. August

Fährmannsfest 2019

Das größte alternative Open-Air-Musikfestival der Region und zugleich ein außergewöhnliches sommerliches Stadtteilfest für Groß und Klein. Sonntags ist der Eintritt traditionell kostenlos, die Auftritte auf der Kulturbühne und die Kinderwiese sind ohnehin frei zugänglich. Mehr Infos unter www.faehrmannsfest.de.

Trammplatz

17. und 18. August

Fest der Kulturen

Bunt und international zeigt sich Hannover auf dem Trammplatz und im angrenzenden Maschpark: Verschiedene Kulturen und Nationen präsentieren sich für den friedlichen und gemeinschaftlichen interkulturellen Austausch. Imbiss-, Getränke-, Handwerks- und Infostände gehören genauso zum Angebot wie ein internationales Musikprogramm – auf der Hauptbühne und der „Tanz- und Kinderwiese“. Ab 12 Uhr, mehr Infos unter www.hannover.de.

Hannover Congress Centrum

17. bis 18. August

Maker Faire

Kreative Köpfe, Erfinder und Querdenker stellen ihre ausgefallenen Ideen zur Schau. Anfassen und Ausprobieren ausdrücklich erlaubt! Mehr Infos unter www.maker-faire.de.

Theater am Aegi

20. August

Auch vom 21.-24. und 28.-31. August, 04.-07. September

Wie es euch gefällt

Ein Verwirrspiel um die Liebe, Shakespeare-Musical von Heinz Rudolf Kunze und Heiner Lürig. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Ihmeufer

22. bis 25. August

Urban Nature Festival

Rund 50 regionale und überregionale KünstlerInnen haben zum Start der Urban-Art-Meile im letzten Jahr die Wand am Ufer der Brücke Spinnereistraße, vor dem Heizkraftwerk Linden, gestaltet. Mehr Infos unter www.hannover.de.



Steinhude

23. bis 25. August

Festliches Wochenende

Musik, Feuerwerk und Aktionen für Kinder gibt es beim Festlichen Wochenende am Nord- und Südufer des Steinhuder Meeres. Steinhude und Mardorf verwandeln sich in eine bunte Festmeile mit einem dreitägigen Programm. Mallorca-Party, Musik-Bühnen und vieles mehr versprechen Unterhaltung für die ganze Familie. Von 15-20 Uhr, mehr Infos unter www.steinhuder-meer.de.

Frosch

23. und 24. August

Frosch-Fest

mit Livemusik. Mehr Infos unter www.frosch-hannover.de.



Herrenhäuser Gärten

24. August

Internationaler Feuerwerkswettbewerb: Italien

Ab 18.30 Uhr Rahmenprogramm, bei Anbruch der Dunkelheit beginnt das Feuerwerk. Mehr Infos unter www.hannover.de.



TaM TaM Kleinkunstbühne

29. August

Bidla Buh: Sekt, Frack und Rock‘n‘Roll

Der Name ist Programm: Die drei hanseatischen Vollblutmusiker Hans Torge, Ole und Frederick präsentieren in prickelnder Laune und mit vortrefflicher Eleganz ein knallbuntes Potpourri musikalisch-komödiantischer Leckerbissen. Die Show der drei Tausendsassas bewegt sich dabei stets abseits musikalischer Trampelpfade: überraschend, musikalisch virtuos und manchmal auch ein wenig skurril. Musik-Comedy vom Allerfeinsten. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.tamtamkleinkunst.de.

Diverse Orte

29. August bis 07. September

TANZtheater International 2019

TANZtheater International erklärt den Spätsommer traditionell zur Tanzsaison: Die 34. Festivalrunde in Hannover dient erneut als Schaufenster zur internationalen zeitgenössischen Tanzszene. Die handverlesenen Produktionen werden auf den Bühnen der Orangerie Herrenhausen, des Niedersächsischen Staatstheaters und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover präsentiert. Das Programm stellt viele ChoreografInnen neu vor, bietet aber auch aktuelle Arbeiten von Festivalstammgästen, wie u.a. der Kompanie Peeping Tom aus Belgien. Zehn Tage lang sorgen dann wieder verschiedene Formate, Stile und Positionen des zeitgenössischen Tanzes für frische künstlerische Impulse in der Stadt. Programm und Tickets gibt es ab Juli 2019. Mehr Infos unter www.tanztheater-international.de.

Kestner Gesellschaft

30. August bis 10. November

Die frühen Jahre des CalArts (California Institue of the Arts, Los Angeles)

Die Ausstellung präsentiert neben Werken von damals Lehrenden und Studierenden (u.a. Michael Asher, John Baldessari, Judy Chicago, Douglas Huebler, Suzanne Lacy) auch Lehrmethoden und Zeitzeugenberichte. Als Forschungsprojekt angelegt entsteht die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Philipp Kaiser (Freier Kurator, Los Angeles), Annette Jael Lehmann (Freie Universität, Berlin) und metaLAB (Harvard University). Mehr Infos unter www.kestnergesellschaft.de.

Strangriede Stage und drumherum

30. und 31. August

7. Strangriedefest

Auch dieses Jahr wird es wieder eine feine Mischung aus internationalen und hannoverschen Bands geben bei freiem Eintritt. Freitag mit Schwerpunkt „Rock“ und am Samstag kommen die „Punk-Freunde“ auf ihre Kosten. Ab 15 Uhr, mehr Infos unter www.strangriedestage.de.

Hof zwischen Schauspielhaus und Künstlerhaus

31. August

Hoffest

Mehr Infos unter www.staatstheater-hannover.de.

Gilde Parkbühne

31. August

Deine Freunde

Der Sommer 2019 wird laut und bunt – Deine Freunde gehen mit ihrer „Kindsköpfe im Park” Open-air-Tour in die nächste Runde. Ab 15.30 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de .

Diverse Galerien und Ateliers

31. August und 01. September

Zinnober

Atelierhäuser, Galerien, Projekträume und Kunstinstitutionen laden in ganz Hannover zu vielfältigen Ausstellungen, Performances und Eröffnungen. 2017 waren es 60 Kunstorte, die sich am Saisonauftakt beteiligt haben. Von 11-18 Uhr, mehr Infos unter www.hannover.de.