X-tra: Kulturlust Dezember 2019

Messegelände Hannover

05. bis 08. Dezember

Pferd & Jagd

Europas größte Messe für Reiter, Jäger und Angler geht in die nächste Runde. 970 Aussteller mit allem, was Jäger, Reiter, Angler und Naturliebhaber für ihr Hobby und ihre Leidenschaft brauchen. Dazu ein unterhaltsames und informatives Rahmen- und Showprogramm. Von 10-18 Uhr, mehr Infos unter www.pferd-und-jagd-messe.de.

Messegelände Hannover

06. und 07. Dezember

Die Nacht der Pferde

Mehr Infos unter www.nacht-der-pferde.de .



Kestner Gesellschaft

07. Dezember bis 09. Februar 2020

Eva Kot’átková

Gestelle aus Stahl, die an einen Rumpf, eine Wirbelsäule oder an einen Kopf erinnern, Kleidung mit sorgsam versäuberten Löchern an Stellen, an denen wichtige Organe sitzen: die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung von Eva Kot’átková (*1982 in Prag, lebt und arbeitet in Prag) können nicht umhin, in den großräumig installierten Objekten den menschlichen Körper zu vermuten. Die stählernen Konstruktionen der tschechischen Künstlerin haben eine beklemmende Wirkung. So wie sie den Körper andeuten, symbolisieren sie auch dessen Gefangenschaft. Kot’átková untersucht insbesondere die Wirkung von sozialen Normierungen auf die menschliche Physis und Psyche und macht diese, zumeist alltäglichen, Machtverhältnisse sichtbar. Mehr Infos unter www.kestnergesellschaft.de.

Kestner Gesellschaft

07. Dezember bis 09. Februar 2020

Hassan Khan

Der ägyptische Multimedia-Künstler Hassan Khan (geb. 1975 in London) zählt zu den wichtigsten aufstrebenden Künstlern der Gegenwart. Seine Werke reichen von multimedialen Installationen, Skulpturen, Videoarbeiten und Fotografien über Musik, Performance bis hin zur Literatur. Sein Interesse an multiperspektivischen Geschichten begegnet man in seinem vielfältigen Werk. Dabei versteht Khan seine Kunst als eine Sprache, die Strukturen offenlegt. Diese Auseinandersetzung mit Sprache überträgt er auch auf seine Ausstellungen: So folgen sie oftmals unsichtbaren Themenkomplexen oder Metastrukturen, wie beispielsweise einem Science-Fiction Roman von Philip K. Dick. Auch für die Kestner Gesellschaft plant der Künstler einen narrativen Zusammenhang. Mehr Infos unter www.kestnergesellschaft.de.



Marktkirche Hannover

12. bis 14. Dezember

Knabenchor Hannover: Adventskonzerte

Der Chor singt, begleitet von einem Orchester, traditionelle Advents- und Weihnachtslieder und mehr. Ab 20 Uhr, der Kartenvorverkauf startet am 1. November in der Buchhandlung an der Marktkirche, mehr Infos unter www.knabenchor-hannover.de.



14. Dezember

Frosch

Weihnachtsbenefizspezial

mit der Band Soulweeper. Ab 21 Uhr, mehr Infos unter www.frosch-hannover.de.

Swiss Life Hall

15. Dezember

Chris Tall: Und Jetzt Ist Papa Dran!

Comedy. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de .

Galerie Herrenhausen

31. Dezember

Silvesterkonzert

Mehr Infos unter www.hannover.de.

Maschsee Nordufer

31. Dezember

Silvesterlauf

3.000 Läuferinnen und Läufer nehmen bei diesem längst zu den größten seiner Art in Deutschland zählenden Kultevents teil; dazu kommen die Kids beim Kinderlauf über einen Kilometer, sowie die Walker und Nordic Walker, die ebenfalls eine Runde um den See drehen werden. Spitzen-, Promi- und BreitensportlerInnen treffen sich jährlich zum kultigen und sportlichen Glühwein- und Krapfentreff, um so die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel einzuläuten. Mehr Infos unter www.silvesterlauf-hannover.de.

TUI Arena

31. Dezember

Feuerwerk der Turnkunst

Weltstars der Bewegungskünste und Akrobatik vereint zu einer einzigartigen Show auf höchstem Niveau. Jedes Jahr anders, jedes Jahr neu – immer spektakulär, bewegend und fesselnd. Mehr Infos unter www.feuerwerkderturnkunst.de.