X-tra: Kulturlust November 2019

Literarischer Salon

Literaturpreis

Im November wird zum zweiten Mal im Literarischen Salon der mit 10.000 Euro dotierte Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover verliehen. Autorinnen und Autoren, die noch am Anfang ihres künstlerischen Schaffens stehen und deren eingereichtes Werk möglichst nicht älter als zwei bis vier Jahre ist, werden mit diesem Preis geehrt. Mehr Infos und das genaue Datum unter www.hannover.de.

Swiss Life Hall

02. November

Von Wegen Lisbeth

Deutsche Indie-Pop-Band aus Berlin, die 2006 unter dem Namen „Fluchtweg“ gegründet wurde. Die Gruppe singt auf Deutsch; besonderes Merkmal ist der Gebrauch ungewöhnlicher Musikinstrumente wie ein Kinderglockenspiel. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

TUI Arena

05. November

Seeed

Ausverkauft. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Swiss Life Hall

06. November

Vanessa Mai

Schlager auf Arena-Tour. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Swiss Life Hall

08. November

Cesar Millan

Der „Hundeflüsterer“ live on Tour. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de .

Eisfabrik

08. November

Endless Poetry

Premiere. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.commedia-futura.de.

Herrenhäuser Gärten

08. bis 10. November

Winterzauber Herrenhausen

Weihnachtsmesse rund um vorweihnachtliche Produkte. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Messegelände Hannover

10. bis 16. November

Agritechnica

Die weltgrößte agrartechnische Fachmesse. Mehr Infos unter www.agritechnica.com/de.

Kinderwald

11. November

Lichterfest

Ab 16 Uhr, mehr Infos unter www.kinderwald.de.

Bauhof Hemmingen

14. November

Martin Zingsheim: Aber bitte mit ohne

Der mit Auszeichnungen überhäufte Comedian präsentiert sein neues Programm, in dem er wie kein Zweiter sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe zu verbinden weiß. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.bauhofkultur.de.

HCC, Kuppelsaal

15. November

Chris de Burgh

Chris de Burgh & Band spielen ihr größtes Bestseller- und das persönliche Lieblingsalbum live in einer Show. Die sonstigen Hits gibt es natürlich zudem zu hören! Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

bundesweit

16. November

Bundesweiter Vorlesetag

Mehr Infos unter www.vorlesetag.de.

Neues Rathaus

16. November

Karneval

Mehr Infos unter www.hannover.de .

Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst

16. November bis 22. März 2020

Manfred Deix

Zum 70. Geburtstag des Künstlers

Der Zeichner Manfred Deix provozierte, schockierte und rüttelte an gesellschaftlichen Tabus wie selten zuvor ein österreichischer Künstler. Am 25. Juni 2016 verstarb er nach schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren. Am 22. Februar 2019 wäre Deix 70. Geburtstag. Neben bekannten Arbeiten des Künstlers zeigt die Ausstellung auch zum Teil bisher unveröffentlichte Werke. Mehr Infos unter www.karikatur-museum.de.

TaM TaM Kleinkunstbühne

21. November

Die Werner Momsen ihm seine Weihnachtsshow

Weihnachten steht vor der Tür! Stehenlassen oder reinlassen? Vor dieser Frage stehen immer mehr Menschen, weil sie Angst vor dem Stress haben, den der Wunsch nach Besinnlichkeit bei ihnen auslöst. Das kann Werner Momsen nicht passieren. Er liebt Weihnachten und schüttelt nur den Kopf darüber, was die Menschen daraus gemacht haben. Er ist auf der Suche nach dem Weihnachtsgefühl. Wo ist es hin? Warum funktioniert „Stille Nacht“ nur noch im Lied, aber nicht mehr zuhause unter’m Tannenbaum? Es gibt so viele Fragen rund um das Fest der Liebe, und niemand kennt so schöne Antworten wie Werner Momsen. Weihnachten und Familie ist nicht lustig. Weihnachten und Momsen schon. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.tamtamkleinkunst.de.

HCC, Kuppelsaal

21. November

Annett Louisan

Die „Kleine große Liebe“-Tour der deutschen Sängerin. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Pavillon

21. bis 24. November

up-and-coming

15. Internationales Film Festival Hannover

Wettbewerb für Schüler, Studenten und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren. Mehr Infos unter www.up-and-coming.de.

Swiss Life Hall

22. November

Ben Zucker

Die Arena-Tournee 2019 des deutschen Sängers. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Orangerie Herrenhausen

23. November bis 12. Januar 2020

Wintervarieté

Mehr Infos unter www.variete.de.

Kunstmuseum Wolfsburg

ab 24. November

Robin Rhode. Performing the Line

Ausstellung. Di–So 11-18 Uhr, Mo geschlossen, mehr Infos unter www.kunstmuseum-wolfsburg.de.

Kuppelsaal

27. November

Konstantin Wecker

Konstantin Wecker mit dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Hannover und Region

28. November bis 22. Dezember

Weihnachtsmärkte

In der Altstadt mit historischem und finnischem Weihnachtsdorf und Wunschbrunnenwald sowie vor dem Hauptbahnhof, auf der Lister Meile, auf dem Lindener Berg und an vielen weiteren Orten in der Region Hannover können die Besucher die Weihnachtsvorfreude genießen. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Kunstverein

30. November bis 26. Januar 2020

Koenraad Dedobbeleer

Die Arbeiten von Koenraad Dedobbeleer (*1975 in Halle / BE, lebt und arbeitet in Brüssel) schärfen unsere Wahrnehmung von unterschiedlichsten Objekten und deren Erscheinung. Er konstruiert Bezüge, die sich jedoch als Wahrnehmungsfallen herausstellen. Eröffnung am 29.11. ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.kunstverein-hannover.de.