Wenn’s stinkt und kracht, ist’s Wissenschaft

Konrad Stöckel, der durchgeknallte Comedian-Professor mit der Einstein-Frisur, hat in Fernsehsendungen wie „Luke! Die Schule und ich“ mitgewirkt. In seiner neuen Show gibt der 40-Jährige Antworten auf Fragen, die vor ihm noch keiner gestellt hat: Warum ist Überdruck so beeindruckend? Wie kann man mit einem Vakuum Dinge durch den Raum pfeffern? Und kann mit Schokolade die Zeit gemessen werden? Mit schrägen Experimenten, Wortwitz, vollem Körpereinsatz und viel Esprit führt Stöckel durch ein rasantes Programm und überrascht mit gnadenloser Komik. So macht Wissenschaft Spaß!

Konrad Stöckel gastiert am 17.02., 19 Uhr im Theatersaal Langenhagen, Eintritt 18-22 Euro.

Das STADTKIND verlost 5 x 2 Gästelistenplätze. Schreibt eine Mail bis zum 8.02. mit dem Betreff „Stöckel“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de. Viel Glück!

Foto: © Julia Zenk & Michael Löwenherz