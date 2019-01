Scheißprogramm oder was?

2018 wurde insbesondere bei den 14- bis 42-Jährigen so wenig fern gesehen wie noch nie: Mit 94 Minuten TV-Konsum pro Tag wurde der geringste Wert ever gemessen, seit Sehbeteiligungs-Daten für einzelne Altersgruppen veröffentlicht werden (seit rund 25 Jahren). Auch die größere Gruppe der 14- bis 49-Jährigen sah 2018 „nur noch“ 153 Minuten pro Tag fern. Bei den Über-50-Jährigen wird dagegen so viel geschaut wie (fast) nie zuvor, im Durchschnitt fünf Stunden und 15 Minuten pro Tag*.

Guckt ihr noch TV, gezielt einzelne Sendungen, gar nicht mehr, oder wie ist da der Stand? Fragen wir uns …