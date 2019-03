Neu in der Stadt im März

Belle K okoye

Das Kokoye kennt der eine oder andere vielleicht noch aus Mittelfeld – dort versorgte Lorenzo Smith mit seinem Bruder bereits seine Gäste mit karibischen Köstlichkeiten, und auch das STADTKIND war zum Testessen eingekehrt und hatte sich von den exotisch-schmackhaften Gerichten aus der Karibik überzeugen lassen. Aus dem Kokoye ist nun das Belle Kokoye geworden und dieses nun, zentraler als zuvor, in der Königsstraße zu finden. Neben der typischen Küche Trinidads und Tobagos stehen hier nun auch viele internationale Gerichte auf der Karte. Hausgemachtes Slow Food ist weiterhin Programm, und so lässt man die Saucen auch mal einige Tage ziehen, bis das richtige Aroma erreicht ist. Das farbenfrohe, sehr authentisch wirkende Ambiente lädt zu geselligen Abenden ein und dazu, sich durch die großzügige Rum- und Cocktailkarte zu probieren. Im Belle Kokoye werden durchweg alle Gäste wie alte Freunde behandelt und mit einem Lächeln empfangen – von einem Team, das aus Menschen aus der Karibik, Afrika, Indien und dem Nahen Osten besteht und eine große, internationale Familie bildet. Junge Künstler aus der ganzen Welt sind ganz in diesem Sinne eingeladen, ihre Bilder im Restaurant auszustellen. Super Essen, das außergewöhnlich bunte Ambiente und das herzliche Personal sind doch wirklich genug Gründe für einen Kurztrip in die Karibik! Königstraße 25, 30175 Hannover, Tel. (0511) 79096811, www.bellekokoye.eatbu.com, Öffnungszeiten: Mo – Fr 11:30 – 15 Uhr und 17 – 22 Uhr, Sa 16 – 22 Uhr, So geschlossen, Mittagstisch Mo – Fr 11.30 – 15 Uhr. Foto: Frank Rohne



Potenzialentfaltung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Potenziale entfalten! Nadia Vollbracht von den Glückskindern ist nun mit Herz und Leidenschaft für all diejenigen da, die Probleme in der Schule oder Konzentrationsschwierigkeiten haben. Auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ADHS/LRS Symptomatiken werden von ihr auf dem Weg in ein positives, selbstbestimmtes Leben unterstützt. Bereits Anfang Dezember hat sie ihre eigene Praxis in Hannover eröffnet und bietet dort seither Kinder- und Jugendcoaching sowie Reflexintegrationstraining an. Ziel ist es, Konflikte zu erkennen, zu bearbeiten und schließlich lösen zu können, um so auch neue, konstruktive Verhaltensweisen zu entwickeln. Vorhandene Hemmungen, Blockaden und Ängste können durch das Coaching schnell und dauerhaft beseitigt werden. Gerade im schulischen Bereich eine sinnvolle Brücke zwischen Nachhilfe und Therapie. Wer sich mehr über diese Potenzialentfaltung informieren möchte, kann vom 20. bis 27.05.19 den Glückskinderkongress mit dem Titel „Potenzialentfaltung – Vom Geheimnis des Gelingens (Online)“ besuchen. Abelmannstraße 34, 30519 Hannover Tel. (0511) 67950993 oder Mobil (0163) 4552224, info@nadiavollbracht.com, www.nadiavollbracht.com.

Stamme 96

Seit Januar hat sie geöffnet und bietet allen Sportbegeisterten eine Heimat: Die Sportsbar Stamme 96 findet sich im Breitensportzentrum von Hannover 96 an der Stadionbrücke. Das Lokal bietet im Innenraum 90, im Außenbereich bis zu 150 Gästen Platz, um sämtliche Sport-Highlights auf sechs großen Flatscreens zu erleben – im Sommer wird auch der Biergarten mit Bildschirmen ausgestattet. Es werden alle Fußballspiele der 1. und 2. Bundesliga gezeigt sowie die Champions League, Europa League und der DFB-Pokal. Darüber hinaus zeigt das Lokal die Spiele der Recken (sprich des TSV Hannover-Burgdorf) und auch Übertragungen verschiedener anderer Sportarten. Als Nicht-Vereinsmitglied ist man im Stamme96 übrigens natürlich ebenfalls herzlich willkommen und kann sich über die große Auswahl an leckeren Speisen freuen, die von Carpaccio vom Rind über Knoblauchgarnelen, Spare Ribs und Currywurst mit Pommes bis zu Steinpilz-Ravioli mit Trüffelschaum reicht. Beim Bier setzt Inhaber Björn Hensoldt von Gastrotrends auf Gilde und Paulaner. Stadionbrücke 9, 30459 Hannover, stamme96.de, Öffnungszeiten: täglich ab 12 Uhr bis open End. Foto: Stamme 96