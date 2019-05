Europa hat die Wahl!

Liebe Stadtkinder,

ja, doch, der Mai steht vor der Tür und lockt mit seinen Wonnen – Blümchen, Wiesenschaumkraut, Sumpfdotterblumen, kurze Röcke, eng sitzende Herrenshorts, lackierte Fingernägel und so weiter.

Politisch wird es auch. Am ersten Mai ist der internationale Feiertag der Arbeiterbewegung – und das groß gefeiert. Was in diesem Jahr allerdings noch viel wichtiger ist: Am 26. Mai wird bei uns zum neunten Mal das europäische Parlament gewählt. Jeder, der sich Sorgen um den prognostizierten Rechtsruck und populistische Tendenzen macht, sollte bei der Europawahl dabei sein, meinen wir beim STADTKIND und greifen das Thema auf: Wir haben zehn bekannte Frauen und Männer aus Hannover gefragt, warum sie Europa für eine gute Idee halten. Ihre spannenden Antworten findet ihr in unserer aktuellen Mai-Ausgabe!

Auch sonst geht es zur Sache, erst ernst, dann heiter und so weiter.

Leser erfahren zum Beispiel von Hartmut El Kurdi, was er als 14-Jähriger beim Austragen der BamS so alles erlebt hat, warum Theresa May einen offenen Brief von uns erhält, wie gut es im Restaurant il piccolo nero schmeckt, warum dem Ehrenamtlichen Hursit Kalis der Nachwuchs am Herzen liegen, was Kirsten Dohmeier, die Vorsitzende des Vereins Help for Congo Kids, alles auf die Beine stellt, welche Art von Theater Sonja Anders, neue Intendantin am Schauspiel Hannover, besonders gut gefällt und was für verschrobene Spielchen im Ihme-Zentrum laufen …

Das und noch viel mehr findet ihr im neuen STADTKIND!