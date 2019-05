Paper Art | Grafikdesign | Illustration

Silke Jaworr hat sich dem Grafikdesign verschrieben und zaubert bildsprachgewandte grafische Lösungen von der klassischen und digitalen Illustration über das Plakat bis zum Corporate Design. Neben dem speziellen Grafikauge hat die studierte Grafikdesignerin aber noch ein ganz besonderes Händchen für ästhetische Aufträge jenseits der Bildschirmarbeit; die sogenannte Paper Art. Cover- und Editorialillustrationen, Set Designs und vieles mehr fertigt sie komplett per Hand aus Papier und verleiht deren Botschaft mit Dreidimensionalität und ganz eigenem Stil mehr Nachdruck.

Seit 2012 arbeitet die junge Selbstständige freiberuflich für verschiedene kleine und große Unternehmen, Privatkunden und Agenturen in Hannover und darüber hinaus. Ihr Hauptgeschäft macht sie mit Corporate Design, also mit Logo-Gestaltung, dazugehörigen Visitenkarten, Geschäftspapieren, Flyern, Plakaten, Broschüren, außerdem Webseiten Design (die Programmierung übernimmt ein Programmierer, den sie kennt). Silkes Stil ist sehr minimalistisch, mit seinen ein bis zwei Farben und seinen einfachen Formen ganz clean, und der passt wiederum auch zu ihren Papierillustrationen, in denen Silke zwar viele Details, aber hauptsächlich klare Kanten ohne Schnörkel zeigt.

Die Paper Art ist eine tolle Ergänzung zur digitalen Optik, in der sich flache Elemente super mit 3-D-Objekten kombinieren lassen und ganz eigene Effekte entstehen. Deutschland ist auf diesem Gebiet ziemlich hinterher, in anderen Ländern wie Italien, Spanien oder England nutzen selbst große Unternehmen zunehmend diese Art der Illustration. Viele Zeitschriften werden damit illustriert, Geschäftsberichte und Infografiken bebildert, Firmen wie Hermès gestalten ganze Schaufenster detailversessen mit Riesenfiguren, die aus winzigen Papierschnipseln bestehen. Silke hat schon tolle Papier-Sachen gemacht wie ein großes Aufmacher-Bild und vier kleine Zusatzillustrationen passend zum Artikel „Briefe schreiben” in der Frauenzeitschrift Freundin und ein Set Design für Natur-Kosmetik (das Endprodukt war ein Plakat). Nach der Anfrage entwickelt Silke die Idee, macht eine grobe Bleistift-Skizze und bei Gefallen anschließend genauere Feinskizzen mit Farben, bevor es schließlich ans Schnippeln geht. Das Ausschneiden macht sie allerdings nicht mit der Schere sondern mit dem Skalpell, was laut Silke viel intuitiver, flüssiger funktioniert, fast als würde man zeichnen. Am Ende wird das Papierwerk abfotografiert und das Foto retuschiert. Aus einem privaten Faible heraus hat Silke schon eine Illustration zu einem Songtext von Helge Schneider gemacht, ansonsten für verschiedene Anlässe Grußkarten designt und Logos in jahreszeitentypische oder Feiertags-Papier-Kostüme gesteckt. In der Bürogemeinschaft in Linden steht sogar eine kleine Büropflanze aus Papier – die ultimative Idee für Menschen ohne grünen Daumen und genauso praktisch und floral-schön wie ihre Immergrün-Blumensträuße zum An-die-Wand-Hängen. Silke ist zudem Co-publisher von pssst! HANNOVER, dem Shopping-, Kaffee- und Kulturguide mit Gutscheinen, den sie mit Corinna Lorenz und Shantala Gajek illustriert, designt und herausgegeben hat. Ein weiteres Herzensprojekt ist ein Kinder-Bilderbuch, das sie mit einer Freundin zusammen angefangen hat: mit Text in Reimform und Papier-Illustrationen von Silke. Hierfür suchen die beiden momentan einen Verlag.

Text: Anke Wittkopp

Marienwerderstraße 1, 30449 Hannover

Tel. (0511) 22 80 18 42

kontakt@silkejaworr.de

www.silkejaworr.de

www.behance.net/SilkeJaworr (Portfolio)

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9-15 Uhr