The Mayor’s Race

Marvin Rees ist 40. Er ist ein „mixed race man‘‘ und wächst in Bristols Ghettos auf. Als Neuling ohne Vorerfahrungen begibt er sich als Kandidat für das Bürgermeisteramt seiner Heimatstadt in die Welt der Politik. Heute läuft der Dokumentarfilm über den Bürgermeisterwahlkampf in der hannoverschen Partnerstadt Bristol mit deutschen Untertiteln ab 19.30 Uhr im Kino im Künstlerhaus. Die Dokumentarfilmerin Loraine Blumenthal ist mit ihrem Film und einer Videobotschaft von Marvin Rees zu Gast.

Foto: the majors race