Sie versprechen „verwegene Unterhaltung mit Saiteninstrumenten Perkussion und Gesang“ und spielen eigene Songs und Cover aus dem Bereich Rock, Pop, Soul, Blues und Folk. Das Männertrio „Carlini, Dodo Leo & Martin“ wollte sich eigentlich nur für einen Abend zusammentun, doch als sie einen Moment nicht aufpassten, wie sie es selbst berichten, gründete sich die Band von ganz allein.

Musik gemacht haben die drei Freunde eigentlich schon immer, doch auf die Idee, das Ganze zu kombinieren und sich so gegenseitig zu einem Trio zu ergänzen, kamen sie erst vor vier Jahren. Seitdem legen die in Hannover lebenden Musiker allerdings so richtig los. Drei Alben, darunter ein Live-Album, Touren durch ganz Deutschland, Österreich und Tschechien sowie einen YouTube-Kanal, auf dem sie die verschiedenen Stationen ihrer Tour als Videoblog und diverse Live-Auftritte festhalten, haben die drei schon gemeinsam auf die Beine gestellt.

Ihr Mix aus Rock, Pop, Country, Blues und Soul macht sie zu einer sehr speziellen Band mit einem unverkennbaren Charakter. Die Musik hat eine ganz eigene Farbe, das ist bereits auf dem 2016 erschienenen ersten Album „A Night At The Club“ deutlich hörbar. Damals wagte man sich übrigens nach guten Kritiken direkt auf eine Deutschland-Tschechien-Tour.

Mit ihrem neusten Album „42nd Thunder Road“, das am 14. Oktober 2018 bei UR Music erschien, ist das Trio nun erneut auf Tour. Diesmal geht es durch Deutschland und nach Holland. Auf dem Album finden sich englische und italienische Stücke mit feinsinnigen Einsichten über das Leben, mal nachdenklich, mal Lebensfreude pur. Man merkt, dass hier drei erfahrene Vollblutmusiker unterwegs sind, die seit vielen Jahren alles auf die musikalische Karte setzen.

Marino Carlini hat sich als über die niedersächsischen Grenzen hinaus bekannter Sänger und Frontmann vieler Bands sowie durch das Mitwirken an unzähligen Projekten bereits lange vor „Carlini, Dodo Leo & Martin“ einen Namen gemacht. Unter anderem spielte er Shows mit Doro Pesch, Bobby Kimball (Toto) und Ray Wilson (Genesis) sowie auf vielen hundert Konzerten mit der bekannten Unplugged-Classic-Rock-Coverband Sugarplumfairy.

Bandkollege Dodo Leo, geboren und aufgewachsen in Zürich und mit süditalienischen Wurzeln, rockte schon mit vier Jahren die Bühne mit einer Plastikgitarre. Nach Klavier-, Schlagzeug- und Gesangsunterricht folgte die Rockformation Dodoleo, bis er schließlich in Hannover landete, wo er als Komponist, Textautor, Arrangeur sowie im Theater und als Dozent für die LAG Jazz Niedersachsen und das Musikzentrum Hannover arbeitete.

Und auch Thomas Martin, dessen Name den letzten Teil des Bandnamens bildet, wirkte schon lange vor der Bandgründung bei verschiedenen musikalischen Projekten mit. So komponierte er 2011 beispielsweise einen Großteil der Songs des Hannover Musicals Kröpcke, in dem er 2012 auch etliche Male als Gitarrist mitspielte. Als vielseitiger Musiker interpretiert er allein und auch gemeinschaftlich mit anderen Musikern mit Akustikgitarre sowohl Soul-, Jazz-, und Bluesklassiker als auch eigene Songs auf seine ganz eigene Art und Weise. Drei einzigartige Künstler, nicht nur als Trio hörenswert.

Text: Luna Kuhrt, Fotos: Carlini, Dodo Leo & Martin



Weitere Infos:

Instagram: @cdlmofficial

Facebook: @CarliniDodoLeoMartin

YouTube: Carlini Dodo Leo Martin