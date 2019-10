Neu in der Stadt im Oktober

hageworX

Der hagebaumarkt Himmler in Hannover hat im September die erste DIY-Werkstatt hageworX ins Leben gerufen. Das Pilotprojekt stellt Kunden die Räumlichkeit zur Verwirklichung eigener Pläne zur Verfügung, Unterstützung gibt es durch die versierten Mitarbeiter. Mit diesem Konzept können sich kreative Köpfe ihre DIY-Phantasien erfüllen und sich dazu mit Gleichgesinnten treffen. Allein oder gemeinsam basteln und werkeln, mit der Unterstützung von Profis. Vorbei sind dazu die Zeiten fehlender Schrauben oder Werkzeuge, es gibt ja alles gleich nebenan. Die Räumlichkeiten bieten mit extra hohen Decken Platz auch für richtig große Ideen. Alle benötigten Werkzeuge, Materialien und Aufbauanleitungen stehen vor Ort zur Verfügung. Und die super lange Werkbank mit Standbohrmaschine ist natürlich ein Highlight. Entwickelt wurde das Konzept bei hagebau X, der Zukunftsinitiative der Hagebau. Nadine Hummer, Geschäftsführerin hagebaumarkt Himmler Hannover über die Idee: „In Zeiten, in denen Wohnraum immer teurer wird, haben die Menschen keinen Platz mehr für eine eigene Werkstatt. Zudem gewinnt der Gedanke des ‚Sharing‘ in immer mehr Bereichen an Bedeutung. So kann das Konzept von hageworX dazu führen, dass neue Zielgruppen unseren Markt besuchen und wir auch den internetaffinen Käufern etwas bieten können, was sich online nicht abbilden lässt.“ Himmler hagebaumarkt, An der Weide 12, 30173 Hannover, Mo – Fr 7 – 20 Uhr, Sa 08 – 20 Uhr, Tel.: 0511 280770, www.hagebaumarkt-himmler.de. Foto: hagebau



VIÊT KAFE´

Das kleine Café in der Altstadt bietet original vietnamesische Küche und ganz viel vietnamesischen Charme. Die zwei Inhaber des schönen Cafés sind frisch aus Frankfurt hergezogen – ein Glücksfall für Hannover. Das Café ist im Vintage-Look gestaltet und mit viel Liebe zum Detail ein echter Hingucker. Die Philosophie des Cafés: Sich die Zeit für die kleinen, feinen Dinge im Leben nehmen, zum Beispiel an einem schönen Herbsttag ins VIÊT KAFE´ gehen und einen 100-prozentigen vietnamesischen Phin-Kaffee genießen. Für den kleinen Hunger ist ebenfalls gesorgt, ob Suppe oder Baguette, hier ist für jeden etwas Leckeres dabei. Und ja, Baguette ist traditionell vietnamesisch. Die Füllung unterscheidet sich natürlich von den europäischen Baguettes. Definitiv einen Versuch wert! Knochenhauerstraße 23, 30159 Hannover, Öffnungszeiten Mo bis Do von 9 bis 20.30 Uhr, Fr bis Sa von 9 bis 21.30 Uhr, So von 9.30 bis 20.30 Uhr, www.vietkafe-hannover.de. Foto: Frank Rohne



Saisonal. Regional. Hoflokal!

Am 3. Oktober eröffnet ein neues Restaurant am Erlebnis-Zoo! In hellen, modernen und gleichzeitig gemütlichen Räumen darf man sich auf leidenschaftliches Kochhandwerk freuen. Vor allem saisonale und regionale Zutaten kommen zum Einsatz, wenn es darum geht, abwechslungsreiche, moderne und zugleich bodenständigen Gerichte zu zaubern. Frisches Gemüse, knackige Nüsse, farbenfroher Salat, frischen Kräuter … Und dazu darf es dann gerne der limettengekrönte Schokotraum zum Nachtisch sein, mit himbeerverzierter Kirschdessertsauce und Knusperflocken. Auf den neuen Geschmack können dann übrigens nicht nur die Zoobesucher kommen: Das Hoflokal öffnet sich auch nach außen für alle! Der Zugang zum Hoflokal wird ab Oktober direkt am Zooparkplatz liegen. Von dort führt der Weg vorbei an der neuen Kräuterspirale – und welche Geheimnisse die birgt, verrät das Team vom Hoflokal bei der Eröffnung! Übrigens: Alles über die Neuerungen rund um das Hoflokal, über die Auswahl der Hoflieferanten und über das neue Team kann man auf www.hoflokal.de erfahren. Das neue Restaurant „Hoflokal“ auf Meyers Hof am Erlebnis-Zoo öffnet am 3. Oktober 2019 und kann dann auch ohne Zoo-Eintritt besucht werden. Adenauerallee 1, 30175 Hannover, Tel.: 0511 / 280 74-203, info@hoflokal.de, hoflokal.de.