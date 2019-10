In der Nordstadt ist die kleine Bühne in der Kornstraße längst kein Geheimtipp mehr. Das theater erlebnis, ein professionelles Freies Theater, lädt Bewohner*innen aus allen Ecken Hannovers zu spannenden Inszenierungen mit Theaterstücken zu aktuellen Themen ein. Es öffnet sich der ganzen Stadt, indem es immer auch seinen Standort in der Kornstraße verlässt und sich mit seinen Inszenierungen in den Stadtraum begibt. Einigen werden die Theater-Video-Walks der vergangenen Jahre noch in Erinnerung sein – das Publikum wurde mit Tablets durch eine inszenierte Alltagswelt geführt. Um das Leitungsteam Inka Grund und Tim von Kietzell, der das Theater vor über 20 Jahren mit gründete, formieren sich Künstler*innen der unterschiedlichsten Sparten. Für jede Produktion findet sich so ein Ensemble zusammen, um auf vielfältige und abwechslungsreiche Weise das Publikum zu unterhalten. Aber nicht nur an das erwachsene Publikum ist gedacht. Auch Theaterstücke für Kinder ab 2 Jahren und für Grundschüler*innen gehören zum Repertoire des theater erlebnis. Sie können von Einrichtungen gebucht oder an Familiensonntagen auf der Bühne in der Nordstadt erlebt werden.

theater erlebnis

Kornstraße 31

30167 Hannover

0511 3970794

info@theater-erlebnis.de

www.theater-erlebnis.de