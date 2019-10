Das THEATER in der LIST e.V., spielt seit einigen Jahren im umgebauten ALDI-Markt in der Spichernstraße 13. In dieser Spielstätte ist ein Theater gewachsen, das mit seinen Produktionen und Gastspielen in ganz Niedersachsen und darüber hinaus ein Publikum aller Generationen erreicht. Zahlreiche Gastspiele und Festivaleinladungen im In- und Ausland sprechen für sich. Willi Schlüter, der seit über 40 Jahren sowohl in der freien Theaterszene als auch an vielen großen Staatstheatern als Schauspieler und Regisseur erfolgreich war, hat mit seiner Arbeit und seinen Ideen nach dem Neubeginn 2013 ein Theater geschaffen, das insbesondere durch die schauspielerische Qualität des Ensembles überzeugt. Ob Theater für Kinder und Jugendliche oder Theater für Erwachsene spielt dabei keine Rolle: „Mit unserem Theater wollen wir Geschichten über das Leben erzählen und dabei alle Möglichkeiten der Darstellungsform ausnutzen, wenn sie der ‚Wahrheitsfindung‘ dienen. Kunst heißt für mich, Leben bewältigen; sei es durch Musik, Literatur; Malerei oder Theater“, so Willi Schlüter.

Spichernstr. 13, 30161 Hannover

Tel. (0511) 897 119 46

info@theater-in-der-list.de

www.theaterinderlist.de

Foto: Joachim Giesel