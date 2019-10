Über 40 Jahre Freies Theater in Hannover. Mit Gastspielen und Festivaleinladungen ist die theaterwerkstatt hannover weit über die Grenzen der Landeshauptstadt Hannover bekannt geworden (zuletzt in Casablanca/Marokko und Alexandria/Ägypten) und wurde national und international für ihre Produktionen mit Preisen ausgezeichnet. Dabei greift sie auf ein weitverzweigtes Netzwerk zurück, in dem regelmäßig auch Koproduktionen entstehen. Seit der Gründung 1976 stehen anspruchsvolle Inszenierungen für Kinder und Jugendliche gleichberechtigt neben Produktionen für Erwachsene im Abendspielplan. Stückvorlagen und theaterfremde Texte bilden die Grundlage dafür. In dieser Wechselbewegung zwischen Kindertheater und Abendspielplan erneuert sich ständig die Ästhetik und Formensprache, die sich je nach Inhalt neben der Erzählung auch aus bildreichen Ausdrucksformen wie dem Tanz und der Videokunst bedient. Damit werden die Vorstellungen zu einem intensiven Erlebnis, in dem der spielerische Humor und ein Augenzwinkern nie fehlen. Neben der eigenen künstlerischen Arbeit betreibt die theaterwerkstatt gemeinsam mit dem Kulturzentrum Pavillon die Spielstätte für Freies Theater „Theater im Pavillon“. In dieser Konstellation gelingt es beispielsweise das Gastspiel des Agora Theaters aus Belgien für die Hannah Ahrendt Tage der Stadt Hannover einzuladen.

