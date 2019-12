Das neue Stadtkind ist da!

Das bedeutet, der Dezember naht mit Riesenschritten! Wer jetzt einen Adrenalinstoß bekommen hat, hat vermutlich den guten Vorsatz vom letzten Jahr, die Weihnachtseinkäufe mal ganz früh anzufangen mal wieder nicht eingelöst. Und GENAU das ist unser Thema. Also Weihnachten natürlich auch, denn das Heft ist knallvoll mit weihnachtlichen (und ganz unweihnachtlichen) Veranstaltungstipps. Aber vor allem sind es die guten Vorsätze, die unsere AutorInnen bewegen, und unsere Unfähigkeit, sie umzusetzen, im Großen und im Kleinen.

Dazu ein Vorschlag für einen kleinen guten Vorsatz: Einfach mal lesen! Zum Beispiel Anja Dolattas „Lieber nicht an (Über-)Morgen denken“. Und dann vielleicht noch im Dezember irgendwas erledigen, was Ihr Euch schon lange vorgenommen habt? Kann ja was Kleines sein. Immerhin habt Ihr dann schon gelesen, das ist doch ein Anfang.

Wir wünschen Euch einen schönen 1. Advent und viel Spaß mit dem neuen Heft!

Eure Stadtkinder