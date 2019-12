CircO Die neue Generation Zirkus

Zeitgenössischer Zirkus? Was in Frankreich oder Belgien als „Nouveau Cirque“ längst seinen festen Platz hat, gilt in Deutschland noch als neues Genre. Die hannoversche Kompanie CircO will das ändern. Ensemble-Leiterin Annika Dickel wurde schon als Kind von Zirkuskünstlern unterrichtet und hat mit CircO viel vor.

„Innovativ, witzig, aufregend und genial“ – das Publikum ist durch die Bank begeistert. Annika beschreibt, was CircO auszeichnet: „Wir versuchen, das Publikum mit unserer artistischen Theater-Collage dahin mitzunehmen, wo es noch nie war. Wir erzählen Figuren, schaffen starke Bilder und vermitteln unprätentiös Inhalte, statt einzelner Nummern und Paraden erzählen wir ein Gesamtkunstwerk. Natürlich gibt es auch die körperlich gefährlichen Momente, wo das Publikum den Atem anhält. CircO verschreibt sich der Performance, Musik, Tanz und Akrobatik, ohne wilde Tiere und Klamauk – auf der Bühne entwickeln die zehn KünstlerInnen die Geschichte mit einem Tetraeder, das eigens für uns aus Traversen gebaut wurde. Wer uns buchen will, braucht eine Raumhöhe von 5,50 Meter.“

Hannover ist eine Metropole für Kinder- und Jugendzirkus, doch im Erwachsenenbereich jenseits der Varieté-Szene klaffte eine Lücke. Der Verein CircO Hannover e. V. arbeitete seit Jahren erfolgreich im Kinder- und Jugendbereich, als die Profi-Artisten im Vorstand das Ensemble für zeitgenössischen Zirkus 2017 gegründet und Annika Dickel an Bord geholt haben. Sie blickt zurück: „Ich hatte bereits an verschiedenen Häusern als Choreografin gearbeitet. Artistik war schon immer die Ausdrucksform, die mich besonders begeistert hat. Jetzt sind wir eine bunte Truppe aus MusikerInnen, TänzerInnen und SchauspielerInnen. Die Stücke erarbeiten wir gemeinsam. In unserer aktuellen Produktion „gemEinsam“ geht es um das Miteinander von Individuen und Gruppen. Wo sind Verbindungen, wo liegen Grenzen? Akrobatik, Jonglage, Sprecheinlagen und Livemusik – alles wurde komplett selbst entwickelt und auch komponiert.“

CircO ist bereits zweifacher Preisträger des Innovationsfonds Hannover (2017 und 2019) und hat 2019 unter anderem beim Internationalen Straßentheaterfestival in Holzminden den Publikumspreis gewonnen. Als Ziele nennt Annika: „Bis jetzt werden die KünstlerInnen nur für die Auftritte bezahlt. Kunst muss angemessen bezahlt werden. Im vergangenen Jahr haben wir 24 Vorstellungen gegeben. Wir möchten mehr Festivals besuchen und uns weiter professionalisieren. Aber: Alle unsere KünstlerInnen haben noch andere Jobs oder Engagements, sodass es besonders schwierig ist, gemeinsame Termine zu finden. Und wie immer im Kulturbereich frisst der Kampf ums Geld viel Zeit, ich sitze gerade über den nächsten Förderanträgen. Über unser Interesse am drei|v Kreativwettbewerb sind wir mit hannoverimpuls ins Gespräch gekommen und wurden offen aufgenommen. Das Beratungsgespräch war klasse. Wir haben zig praktische Tipps beispielsweise fürs Marketing erhalten und fühlten uns wirklich in jedem Moment sehr ernst genommen. Das können wir anderen sehr empfehlen.“

Kompanie CircO e. V.,

Annika Dickel (Leiterin)

Badenstedter Straße 35

30449 Hannover

Kompanie@circo-hannover.de

www.kompanie-circo.de