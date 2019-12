Keine Alternative!

Liebe Lesende,

Man soll ja immer da hingehen, wo es weh tut. Deshalb haben wir uns mit der AfD auseinandergesetzt und dafür ihr Grundsatzprogramm gelesen. Und wer der Meinung ist, diese Partei sei wählbar oder repräsentiere in irgendeiner Form die sogenannte bürgerliche Mitte, der sollte das vielleicht auch einfach mal tun. Dazu unser Herausgeber Lars Kompa „… Es ist noch weitaus schlimmer, als ich gedacht habe. Aus meiner Sicht ist die AfD beispielsweise klar rassistisch, sie unterstellt „den Ausländern“ ganz bestimmte und nicht veränderbare Charaktereigenschaften, sie sind demnach alle tendenziell mindestens kriminell. Die AfD möchte darum Deutschland einzäunen und am besten niemanden „von denen“ mehr hereinlassen. Der Schwund der Bevölkerung soll nicht durch Zuwanderung, sondern durch eine Familienpolitik aufgefangen werden, die Nachwuchs entschieden fördert. Soll heißen, wer (deutsche) Kinder in die Welt setzt, wird maximal unterstützt. Und die AfD möchte eine Bevölkerung, die sich an der AfD-Leitkultur orientiert, man will mindestens zurück in die 50er. Mindestens …“

Aber natürlich blicken wir trotz Allem positiv in die Zukunft. Und zeigen das allein durch die Gewichtung: 4 Seiten Auseinandersetzung mit dem Scheinriesen AfD im Verhältnis zu 112 weiteren Seiten voller Kultur, interessanter Gespräche und bunter Bilder.

Wer jetzt mal wieder lachen möchte, sollte es mal Hartmut El Kurdis „Kommissarin Lindholm und die Dr. Burda-Puppe“ versuchen. Oder mit „Ein Raum voller Exen“ von Anne Andersch.

Wir wünschen Euch ein tolles Jahr 2020, kommt gut rein!

Eure Stadtkinder*