Neu in der Stadt im Januar

Emmilo Herzgemachte Mode für Kinder

Angefangen hat alles damit, dass Kimberly Jones, alleinerziehende Mutter zweier Kinder, als damalige Studentin der sozialen Arbeit ihrer Tochter eine Schultüte und ihrem Sohn erste Kleidungsstücke genäht hatte. Über einen Austausch auf Instagram ergab sich für sie dann aber sehr schnell die Möglichkeit, die bewunderten Stücke auch für andere herzustellen. Was anfangs ein willkommener, von zuhause zu erledigender Broterwerb neben dem Studium war, entwickelte sich schließlich zur Passion und – nach ihrem Gewinn des Gründungswettbewerbs Start-Impuls samt ordentlichem Startkapital – zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell mit eigenem Laden in Döhren, in dem Jones nun auch mit einer Teilzeitkraft und zwei Minijobberinnen arbeitet. Auf Bestellung und auf Kundenwunsch werden bei Emmilo meist innerhalb von vier Wochen individuelle Stücke angefertigt, die voll und ganz auf Bedürfnisse und Vorlieben der Kinder abgestimmt werden, die größtenteils 2-4 Jahre alt sind. Aber auch für Neugeborene und 13-Jährige hat Jones bereits Kleidung angefertigt. Ob Stoff, Farbe, Schnitt, Bildmotive oder spielerische Elemente, die mit haptischen Reizen, Aufklapp-Funktionen, Reißverschlüssen oder knisternden Stoffen locken: alles ist darauf ausgerichtet, dass das Einzelstück zum Lieblingskleidungsstück der Kleinen avanciert. Mit GOTS-zertifizierten Biostoffen nimmt Emmilo zudem nicht nur auf die empfindliche Kinderhaut Rücksicht, sondern verfolgt auch das Konzept der Nachhaltigkeit. Mit ihrem erfolgreichen Modell erhält Jones auch Bestellungen aus dem Ausland, aus Österreich oder der Schweiz etwa, aber auch aus Kanada. Einige Teile zum Sofortkaufen sind darüber hinaus auch immer vorrätig. Fiedelerstraße 5, 30159 Hannover, Tel. (0173) 6860511. Öffnungszeiten Mo-Mi, Fr 9-14 Uhr, Do 9-14 Uhr und 15-18 Uhr, Sa 12-18 Uhr. Unter instagram.com/emmilo_ können sich Interessierte einen Einblick verschaffen, die Homepage emmilo.de wird derzeit noch ausgebaut.

Foto: Frank Rohne

Patty’s Moonlight Fashion

Gothic- und Rockabilly Mode für Jung und Alt

Der eine oder andere dürfte Patty, die Inhaberin von „Patty’s Moonlight Fashion“, noch als Mitarbeiterin aus dem Szene-Laden „Kicks Fashion“ kennen. Als der Laden für Gothics, New Romantics, Vampire, Steampunker und Rockabillys schließlich seine Türen geschlossen hat, konnte sie dem Vorbesitzer das gesamte Inventar abkaufen. 250 der früheren Stammkunden haben die Treue gehalten und der Eröffnung ihres eigenen Ladens im November 2019 beigewohnt, dem Patty mit dem neuen Namen auch einen eigenen Stempel aufgedrückt hat. Dank der Beliebtheit rarer Szene-Läden und aufgrund der guten Bahnverbindung kann sich „Patty’s Moonlight Fashion“ trotz des etwas entlegeneren Standortes an der Schulenburger Landstraße über geringen Zulauf nicht beklagen. Neben Schuhen – auf Wunsch auch vegan –, Korsagen und Kleidungsstücken von Pentagram, Queen of Darkness oder Aderlass gehören auch Schmuckstücke wie „Histoire d‘O“-Edelstahlringe oder Dekos wie Plüsch-Spinnen- und -Fledermäuse zum Angebot, das inzwischen auch um eine Second-Hand-Ecke erweitert worden ist. Schulenburger Landstraße 52, 30165 Hannover. Öffnungszeiten Di-Fr 12-18, Sa 10-16 Uhr.

Foto: Frank Rohne



THEBOLZ

Auf 1.300 qm sorgt der mit den 96-Profis Bakalorz und Muslija eröffnete Indoor-Bolzplatz dafür, der gegenwärtigen Entwicklung im Fußball den Kampf anzusagen und das Bolzplatz-Feeling zurück in die Stadt zu holen. Getränke, Musik und die Möglichkeit, an der Playstation eine Runde FIFA zu spielen oder am Krökeltisch zu krökeln, runden das Bolzplatz-Angebot mit den acht 10×5 Meter großen Stahlgitterkäfigen ab. Sanitärräume mit abschließbaren Spinden stehen selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung. Zusätzliche Events wie Rap-Battles und DJ-Abende sorgen an ausgewählten Tagen für alternative Vergnügungen, derweil regelmäßig montags Rabattangebote für SchülerInnen und StudentInnen und donnerstags BOLZ-&-Bier-Angebote zum Programm gehören. Die BOLZ-&-Birthday-Aktion ermöglicht zudem ganz besondere Geburtstagsfeiern in THEBOLZ, das noch zahlreiche weirere Angebote bietet. Je nach Uhrzeit und Wochentag belaufen sich die Kosten für einen gebuchten Bolzplatz, in denen vier bis acht Spieler Platz finden, auf 44-52 Euro pro Stunde. Vahrenwalder Straße 209a, 30165 Hannover.Öffnungszeiten Mo-Fr 15-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 10-22 Uhr. Weitere Infos unter thebolz.com

Be nice Veganes Café in der Nordstadt

Die Isernhagenerin Bérénice eröffnete am 11.11. ihr eigenes Café in der Nordstadt. 15 Jahre lang arbeitete sie als Teamleiterin in einer Bank, doch es bot sich die Möglichkeit, ihr Leben einmal um 180 Grad zu drehen. Schon durch das jahrelange Jobben in der Gastronomie als Studentin wuchs ihr Interesse und der Wunsch, sich eines Tages darin selbstständig zu machen. Also ergriff sie kurzerhand die Chance und kaufte zunächst einen alten DDR-Nagetusch-Wohnwagen, um damit auf Festivals oder bei Hochzeiten vor dem Standesamt für gesunde Verpflegung zu sorgen. Sie selbst lebt seit zwei Jahren vegan und davor schon zwei Jahre vegetarisch. Um den Foodtruck becatern zu können übernahm sie im Oktober das ehemalige „Feinkoststernchen“ und verlagerte damit erstmal ihren Schwerpunkt auf das Café. Die Nordstadt biete sich durch die Nähe zur Uni als idealen Standpunkt an, die Leute hier seien offen für Neues. Bérénice legt viel Wert darauf gute Qualität zu bieten, frisch zu kochen, so viel wie möglich selber zu machen und eine kleine, vielfältige, aber mit Herzblut zubereitete Auswahl anzubieten. Auf der Speisekarte stehen verschiedene Suppen, ein wechselnder Mittagstisch, Kaffee und Kuchen und belegte Baguettes mit hausgemachten Aufschnitt, die in Kooperation mit LindenBACKT! frisch geliefert werden. Geplant ist ebenfalls die selbstgemachten Produkte wie Stollen oder Brühe als eigenes Label zunächst im Laden, bald aber auch außer Haus, verkaufen zu können. Jede*r ist willkommen, um bei einer angenehmen Atmosphäre mit dem ein oder anderen Gespräch eine super nette Zeit zu haben. Rehbockstraße 1, 30167 Hannover, benice-online.de. Öffnungszeiten Mo bis Fr von 10-18 Uhr.

Foto: be nice



Francesca & Fratelli

Was 2008 auf 11 Quadratmetern begonnen hatte, ist mittlerweile auf acht Standorte in Hannover angewachsen, an denen Francesca & Fratelli, die ihre erste Filiale unter diesem Namen 2014 eröffneten, handgemachte Steinofenpizzen – auch zum Mitnehmen – sowie Salate, Antipasti, Pasta und Desserts anbieten. Den achten Standpunkt hat man Mitte November im Tiedthof an der Goseriede eröffnet, in dem früher über viele Jahre hinweg das „Besitos“ untergebracht war. Dort bieten Francesca & Fratelli der Kundschaft nun ein besonders hochwertiges Ambiente, an dem sich die beliebten Pizzen – die von Big 7 Travel auf Platz 16 der besten Pizzen Deutschlands gewählt worden sind – besonders gut genießen lassen. Goseriede 4, 30169 Hannover. Öffnungszeiten Mo-Do 11.30-22 Uhr, Fr-Sa 11.30-23 Uhr.

und außerdem …

Ende letzten Jahren haben zwei weitere Gastronomie-Angebote ihre Türen für die Gäste geöffnet: In der Podbielskistraße 292 liefert die Café-Bar „Cafe 35“ seit Mitte November im eleganten Ambiente Whiskey, Vodka, Cocktails, Bacardi, Hendrick’s Gin, Bombay Tonic, Champagner, Campari, Prosecco, Weine, Raki, Redbull, Becks u. v. m. zu Jazz und Blues – sonntags bis donnerstags von 11-23 Uhr, freitags bis samstags von 11-1 Uhr.

In der Marienstraße 96 bietet dagegen das „Elements Restaurant“ seit dem 20. September täglich ab 9 Uhr in Bar, Lounge und Restaurant Salate, Pasta, Pizzas, Burger, Steaks, Suppen sowie Vorspeisen und Desserts und natürlich warme und kalte Getränke von Eisdrinks, Milchshakes und Cocktails über Kaffees und Tees bis hin zu Softdrinks und diversen Alkoholika – im ansprechenden Ambiente samt Fußball-Liveübertragungen. Informationen sind unter elements-hannover.de zu finden.