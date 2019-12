Wer seine Kinder nicht gern wie kleine Litfaßsäulen herumlaufen lassen möchte, hat es heutzutage beim Kleiderkauf nicht einfach. Denn in den Standardgeschäften und Online-Shops ist kaum ein T-Shirt zu finden, auf dem nicht Elsa und Anna oder irgendein Markenlogo prangen. Nicht so bei Pony & Kleid: Hier wird auf satte und gut kombinierbare Farbtöne gesetzt, außerdem auf Biobaumwollstoffe, giftfreie Herstellung und Fair-Trade. Für viele Eltern und Kinder ist der Laden aus der Limmerstraße nicht mehr wegzudenken – genauso wenig wie seine beiden Besitzerinnen Adela Kowalska-Kuckuck und Mara Glandorf, die Pony & Kleid seit 2016 mit viel Herzblut und Leidenschaft führen.

Die Idee, in den Verkauf von Kinder- und Babykleidung einzusteigen, war für Ada und Mara recht naheliegend: Beide hatten zuvor schon in dem Bereich erste Erfahrungen gesammelt und sind außerdem als Mütter von je zwei Kindern gut im Thema. Mit ihrem Sortiment für die Größen 50 bis 176 haben sie schon so manches Baby oder Grundschulkind beim Aufwachsen begleitet und vielen Eltern die qualvolle Suche nach schönen Stücken erleichtert. Denn zu ihrem Angebot gehören nur ausgewählte Modelle von Marken wie name it oder Hummel, die man im Großhandel häufig gar nicht findet. „Uns ist wichtig, dass Eltern darauf vertrauen können, bei uns nur gute Sachen vorzufinden – also kein Polyester, kein bauchfrei, keine Merch-Artikel“, erklärt Mara. „Manchmal schicken sie ihre Kinder vor, damit sie sich etwas aussuchen, das sie ihnen später kaufen können. Da die Eltern wissen, dass wir auf vernünftige Preise achten, müssen sie sich keine Sorgen machen.“ Zudem besteht nicht die Gefahr, in die Rosa- Hellblau-Falle zu tappen, denn in dem Laden gibt es keine Aufteilung in Geschlechter. „Alles ist für alle da – das ist unsere Philosophie“, ergänzt Ada.

Bei Kleidung und Schuhen hört das Angebot aber noch längst nicht auf: Rucksäcke, Brotdosen und Trinkflaschen, aber auch Bastelzeug, Fingerfallen, Sticker, Süßes und viele bunte Kleinigkeiten machen den Laden zu einer wahren Fundgrube für alle, die nach lustigen Geschenken suchen. „Sehr oft haben wir die Situation, dass jemand zu uns kommt und sagt: Ich möchte gern ein Kind beschenken, das ist drei Jahre alt – was könnt ihr mir empfehlen?“, erzählt Mara. „Da wir nur verkaufen, wovon wir überzeugt sind, kennen wir unsere Produkte sehr gut, haben jeden Flummi und jede Haarklammer einmal ausprobiert und können unsere KundInnen in allem beraten!“ Die beiden verstehen Pony & Kleid als einen Fachhandel, bei dem das persönliche Gespräch im Mittelpunkt steht. Aus diesem Grund haben sie sich gegen einen Online-Shop entschieden, aber auch die unfairen Arbeitsbedingungen in der Paketbranche und die Umweltverschmutzung durch den Verpackungsmüll passen nicht zu ihrem nachhaltigen Ansatz. „Vor allem wollen wir aber für unsere KundInnen vor Ort da sein, statt den ganzen Tag mit irgendwelchen virtuellen Angelegenheiten beschäftigt zu werden“, meint Ada.

Nicht nur in ihrem Laden, auch in ihrem Stadtteil Linden sind die beiden sehr aktiv, egal ob Weihnachtsmarkt, Stadtfest oder das Blaue Wunder. Über ihre Social-Media-Kanäle informieren sie außerdem regelmäßig über Rabattaktionen und Lagerverkäufe, zuletzt zu ihrem 10-jährigen Bestehen im Dezember. „Es lohnt sich also, uns zu folgen“, sagt Mara, „die nächste Aktion kommt bestimmt!“ Anja Dolatta

Limmerstraße 11

30451 Hannover

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 10–18.30 Uhr, Sa 10–15 Uhr

Tel. (0511) 20 38 135

facebook: pony.kleid.shop

instagram: ponyundkleid_kidsshop