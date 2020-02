Das neue Stadtkind ist da!

Na guckt mal, der Januar ist doch schon geschafft, und es war noch nicht mal richtig Winter. Und schon reden wir übers Klima und sind wieder mitten drin im Thema, von dem Dieter Nuhr und Jürgen von der Lipp e so genervt sind. Letzterer zitiert (angeblich) Max Goldt mit „Wenn die Kritik an Zuständen mehr nervt als die Zustände selber, dann muss man aufpassen, und so weit sind wir gerade.“ Eigentlich offenbart er mit dieser Aussage vor allem, dass ihn persönlich der Klimawandel eher nicht so nervt. Klar, das kann man als wohlhabender Mitteleuropäer auch so sehen, solange man kein Schweizer Bergdorf bewohnt. Aber wir schweifen ab!

Die Frage, ob es gerechtfertigt ist, von der Lippes Generation eine gewisse Doppelmoral zu unterstellen, beantwortet Lars Kompa im Titel „Wir Scheinheiligen! Moral ist Glückssache“ jedenfalls mit einem klaren Jein. Und warum der Begriff „alter weißer Mann“ ist weder altersdiskriminierend noch sexistisch oder rassistisch, wie von Vertretern dieser Gattung gern beklagt wird, beleuchtet Hartmut El Kurdi in „Der Gummitwist der alten weißen Männer“. Und sonst so? Neue Läden, neue Musik und viele Veranstaltungen, die geeignet sind, den nächsten nur so halb kalten Monat wie im Flug vergehen zu lassen.

Viel Spaß!

Eure Stadtkinder*