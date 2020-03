Lange bevor Nachhaltigkeit zu einem großen Thema wurde, gehörte sie für Marianne Tiedemann bereits zum Selbstverständlichen. Fasziniert von Naturfasern, legte sie großen Wert auf möglichst unverfälschte und langlebige Materialien, die sie zum Weben, Spinnen und Stricken verwendete. Als sich in den späten 70ern dann die Gelegenheit ergab, ein Geschäft für Webstühle zu eröffnen, griff die ehemalige Erzieherin sofort zu. Mittlerweile hat sich daraus ein Laden für Naturtextilien und Handarbeitsbedarf entwickelt, der seit 1983 auf der Podbielskistraße beheimatet ist. Inzwischen eine kleine Institution in Hannover …

„Angefangen hat es in einem Hinterhof – mit acht Webstühlen, zehn Spinnrädern und einer Werkstatt für Pflanzenfärberei“, erzählt Marianne Tiedemann. An diesem ersten Standort bot sie vor allem Webkurse an. Die Entscheidung, sich drei Jahre später ganz ihrer Leidenschaft zu widmen, traf sie dann relativ spontan. Sie bekam das Angebot für die schönen und hellen Räume in der Podbielskistraße und sagte sofort zu. Inzwischen ist Marianne Tiedemann nun seit bald vierzig Jahren im Ökotextilbereich tätig.

Zwar hat sich das Geschäftsmodell seit dem Umzug weiterent-

wickelt, das Kursangebot verschwand in den neuen Räumen, dafür wurde der Textilfachhandel zur Hauptsache – einen Webstuhl besitzt Marianne Tiedemann aber noch immer, und das Schmuckstück bildet heute den Mittelpunkt ihres Ladens. Natürlich wird er regelmäßig genutzt, um sehr feine Tücher und vor allem Schals zu weben, von denen sie immer rund hundert Stück in ihrem Schrank zur Auswahl präsentiert –

alles Unikate. Die Farbgebung und die Muster variieren je nach Stimmung und Jahreszeit, in denen sie erstellt werden. „Viel Arbeit steckt vor allem in der Einrichtung des Webstuhls und der Planung der Farbkomposition, das kann durchaus mal zwei Tage in Anspruch nehmen“, erklärt Marianne Tiedemann. „Das Weben eines einfachen Schals dauert dann im Anschluss aber gar nicht so lange, wie die meisten wohl vermuten würden.“

Die handgewebten Schals aus Seide, Kamelhaar, Kaschmir und weiteren edlen Naturfasern bilden zwar das Herzstück ihres Sortiments, sind aber noch längst nicht alles, was Marianne Tiedemann anzubieten hat. In ihrem Laden findet sich außerdem eine große Auswahl an Kleidung von Ökotextilmarken wie Lana, Privatsache oder der Schweizer Firma Alkena, die vor allem für ihre Seidenunterwäsche bekannt ist. Zu ihren Lieblings-

stücken gehören ihre nordfriesischen Schaf- und Lammfelle sowie die gefilzten Hausschuhe von der dänischen Firma glerups. Auch hier steht für Marianne Tiedemann im Vordergrund, dass die Materialien in schonenden Verfahren bearbeitet wurden. „Wenn Naturfasern mit chemischen Zusätzen oder Kunstfasern versehen werden, verlieren sie viele ihrer natürlichen Eigenschaften. Gerade die machen aber den ganz besonderen Reiz aus, auf den meine KundInnen großen Wert legen. Deshalb finden sie bei mir nur Materialien, die nach möglichst traditioneller Machart hergestellt wurden.“

Das gilt ebenso für das sehr große Sortiment an Garnen und Wolle für StrickerInnen. Die KundInnen finden keine kurzlebigen Modegarne, sondern bewährte Produkte von Lang, Schulana oder dem japanischen Hersteller Ito, ergänzt wird dieses Angebot unter anderem mit sehr schönen Bambusstricknadeln. Neben vielen englischen Traditionsmarken gibt es außerdem die eine oder andere Rarität, etwa neuseeländische Garne aus Possumhaar. Und das ist noch längst nicht alles, das große Angebot an hochwertigen Knöpfen zum Beispiel aus Perlmutt, Kokosnussschale, Horn und Steinnuss hat sich unter Kennern in ganz Hannover längst herumgesprochen.

Wer an Handarbeit mit nachhaltigen und einfach schönen und zeitlosen Materialien interessie rt ist, der darf sich in der Podbielskistraße bei der Materialauswahl und auch bei der Planung von Handarbeitsprojekten über die profunde, umfassende und vor allem sehr individuelle Beratung von Marianne Tiedemann freuen. Ein wirklich besonderer Laden und ein echter Tipp! AD

Podbielskistraße 5 30163 Hannover Tel. (0511) 62 12 90

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9.30–13 Uhr und 15–18 Uhr Sa 9.30–13 Uhr