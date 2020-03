Neu in der Stadt im März

Plasma Service Europe

Zwei von drei Menschen brauchen wenigstens einmal im Leben ein Blut- oder Plasmaprodukt. Manche sind sogar auf regelmäßige Spenden angewiesen, weil sie zum Beispiel an einer Immunerkrankung leiden. Um den Freiwilligen eine sichere Umgebung zum Spenden zu schaffen, hat im Januar der Plasma Service Europe ein neues Zentrum in Hannover eröffnet. Hier können Erwachsene zwischen 18 und 68 Jahren bis zu 60 Mal im Jahr Plasma spenden, das für die Herstellung von lebenswichtigen Medikamenten für Unfallopfer und chronisch Kranke verwendet wird. Bevor es mit der Spende losgeht, können sich Interessierte umfassend informieren und machen einen kostenlosen Gesundheitscheck. Der Plasma Service Europe wurde im Jahr 2001 gegründet und ist in Deutschland mittlerweile in insgesamt neun Städten vertreten. Neben Hannover können Freiwillige zum Beispiel auch in Dortmund, Köln, Rostock und Magdeburg spenden. Schillerstraße 23, 30159 Hannover, Tel. (0511) 374 832 0, Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 11–19 Uhr, Mi 9–17 Uhr, facebook.com/plasmaservice.hannover und www.plasmaservice.de.

MehrWertLaden

Linden-Mitte

Viele Menschen würden gerne etwas für den Klimaschutz tun, wissen aber nicht, wo und wie sie Veränderungen in ihren Alltag bringen können. Das Nachbarschaftsprojekt „MehrWertLaden“ will deshalb mit verschiedenen Workshops und Seminaren Räume schaffen, in denen man mit Gleichgesinnten spielerisch einen dauerhaften, klimafreundlichen Lebensstil entwickelt. Nach dem offiziellen Startschuss im vergangenen Dezember im Rahmen des Traumzauber Wintermarktes am Lindener Küchengarten steht nun das Frühlingsprogramm fest: Ab dem 5. März beginnt das erste MehrWertSeminar, bei dem sich Interessierte zusammenfinden und über Themen wie Upcycling, Müllvermeidung und Zero Waste informieren können. Die insgesamt acht Treffen finden danach in etwa zweiwöchigem Rhythmus im Kellercafé des Theater am Küchengarten statt. Am Ende ist eine öffentliche Präsentation der Ergebnisse im Lindener Rathaus geplant. Obwohl es sich nicht wirklich um einen Laden handelt und die Veranstaltungen an wechselnden Orten in Linden-Mitte stattfinden, soll das Projekt ab April trotzdem eine eigene Adresse bekommen – und zwar einen mobilen Infostand, der an vielen Samstagen am Rand des Lindener Wochenmarkts haltmachen wird. Die Themen dieses MehrWertMobils sollen anschließend in anderen Formaten des im Aufbau befindlichen Netzwerks MehrWertClub vertieft werden. Weitere Angebote sind noch in Planung, darunter gemeinschaftsfördernde Aktivitäten wie Kochkurse, Spieleabende und Radtouren, Sharing-Events wie Kleidertauschpartys, Bibliothek der Dinge oder Lastenrad-Sharing sowie Aktionen zur Nachbarschaftshilfe. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist grundsätzlich frei. Weitere Informationen gibt es unter www.mehrwertladen.de. Anmeldung für das MehrWertSeminar über mehrwert@kulturdeswandels.de.

me and all

hotels

Die Düsseldorfer Hotelkette Lindner eröffnet Anfang April einen neuen Standort seiner jungen Marke „me and all hotels“ in Hannover. Das ehemalige Allianz-Gebäude am Aegidientorplatz befindet sich noch im Umbau, insgesamt werden hier 165 Zimmer entstehen, die den Gästen dank Vintage-Look eine Reise in die Vergangenheit ermöglichen. Ein richtiger Hingucker sind dabei die meterhohen „worldrecords“ in jedem Zimmer, die der Fotokünstler Kai Schäfer gestaltet hat. Das elegante Interieur im urbanen Industrial-Style ist aber nicht die einzige Besonderheit: In dem Hotel werden regelmäßig die Local Heroes von Hannovers Kunst- und Kulturszene auftreten, und zwar mit öffentlichen Konzerten, Lesungen, Workshops und Afterwork-Partys. Außerdem wird es für Sport und Entspannung einen rund 80 Quadratmeter großen Fitnessbereich sowie eine 60 Quadratmeter große Sauna geben. Mit Francisco Sordo, einem gebürtigen Mexikaner, wird übrigens ein richtiger Globetrotter zum Hotelmanager – und ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Das Hotel ist ab dem 6. April buchbar. Aegidientorplatz 3, 30159 Hannover, Tel. (0511) 93 68 73 0, Infos unter meandallhotels.com.