OhMyGoddess Accessoires für Göttinnen

Mira Reuter und Luise Kokkelink haben sich im PR-Studium in Hannover kennengelernt und gehen seitdem als Freudinnen durch dick und dünn. Ein gemeinsamer documenta-Besuch in Athen 2017 hat ihrer beider Leben verändert: Die Handwerkskunst griechischer Schmuck-Designerinnen hat die beiden Frauen so begeistert, dass sie im November 2019 ihr eigenes Startup OhMyGoddess gründeten, über das sie die Arbeiten der Designerinnen vertreiben.

Mira und Luise hatten beide Jobs im Marketing, als der Funke fürs griechische Design so übergesprungen ist, dass sie ihr eigenes Unternehmen gründen wollten. Die Greek-Design-Fans denken zurück: „Bei unserem Besuch in Athen haben wir zufällig das Atelier von Katerina entdeckt und ihre Designs haben uns geflasht! Sie interpretiert Formen der griechischen Antike in ihren Kreationen völlig neu, verwendet neben Gold und Silber in ihren Arbeiten eine breite Palette an Materialien wie Quarze, Halbedelsteine, echte Swarovskis, Holz oder Textilien. Wir haben viel gekauft und der Kern unserer Geschäfts-idee war gelegt.“ Sie sind die einzigen in Deutschland, die sich auf junge griechische Designerinnen spezialisiert haben. Es finden sich heute – neben Arbeiten von Katerina –

Schmuckstücke von mittlerweile fünf anderen Designerinnen, die zum Teil bisher noch in keinem Shop in Deutschland präsent waren, in ihrem Portfolio.

OhMyGoddess bietet einzigartigen Designschmuck zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis, Unikate und Statement-Schmuck in Kleinserien, von dem Mira und Luise jedes Stück selbst ausgesucht haben, wie sie betonen: „Uns ist der persönliche Kontakt zu den Künstlerinnen sehr wichtig. Wir kaufen fertigen Schmuck, können aber durch den direkten Kontakt auch Sonderanfertigungen anbieten. Neben dem Onlineshop möchten wir unser Konzept mit weiteren Partner-Stores wie „siebenundsiebzig“ in der Bödekerstraße in Hannover ausweiten. Unser Schmuck ist anders, extravagant, aber aufgrund der fairen Preise durchaus alltagstauglich. In naher Zukunft wollen wir besonders Messen und Pop-up-Stores nutzen, um unsere Marke vielen Frauen bekannt zu machen. Daneben haben wir noch viele Ideen wie beispielsweise eine virtuelle Anprobe für unseren Onlineshop.“ Ein paar Hürden können die beiden bei all dem Enthusiasmus zwar auch nennen, wenn es um die Unternehmensgründung geht, aber sie haben auch Tipps zum Nachmachen:

„Der größte Schritt war es, unsere berufliche Sicherheit aufzugeben und die Selbstständigkeit zu wagen. Alle im Umfeld haben das hinterfragt, da muss man wirklich von seiner Idee überzeugt sein, um sich von den Ängsten nicht anstecken zu lassen. Abschalten ist nicht immer leicht, weil dauernd neue Herausforderungen warten. So experimentieren wir gerade mit Büsten, um unseren Schmuck adäquat zu präsentieren. Als Frauenteam, das Frauennetzwerke unterstützt, werden wir herzlich und zugleich kritisch von Gründerinnen-Consult bei hannoverimpuls begleitet, das pusht uns ungemein. Wir haben mit „Gründung Kompakt“ quasi einen 4-Wochen-Schnellkurs für UnternehmerInnen absolviert, sehr zu empfehlen! Und ja, wir haben uns auch beim Gründungswettbewerb Startup-Impuls beworben. Daumen drücken, bitte!“

OhMyGoddess

Mira Reuter und Luise Kokkelink

im Store: siebenundsiebzig,

Bödekerstraße 77, Hannover

on tour:

15.02.-16.02. Ladylike in Recklinghausen,

24.04. WomanPower auf der Hannover Messe

online: www.OhMyGoddess.de

kontakt@ohmygoddess.de