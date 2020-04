Blues / Folk / Rock: High Fidelity

Die Band High Fidelity beflügelt mit ihren Gitarren den Blues-/ Folk-/ Rock-Sound der 70er-Jahre und lässt sich dabei von Musikgrößen wie Bob Dylan oder auch Neil Young inspirieren. Die alten Schulfreunde Tom Wisniewski und Moritz Haak erweckten ihr altes Bandprojekt wieder zum Leben, diesmal in voller Besetzung: Zu den beiden Gitarristen gesellten sich Bassist Nils Meyer (ehemals von den Violent Girls) und Schlagzeuger Sven Braun. Der Name der Band, angelehnt an den Roman von Nick Hornby, ist Programm. Noch dieses Jahr würden die Vier gerne eine Vinyl-Platte rausbringen, ganz im Sinne des Protagonisten des Romans – Rob Gordon, seines Zeichens Plattenladenbesitzer.

Ambitionen, das „Musikding“ auf professioneller Ebene durchzuziehen, sind vorhanden, denn halbe Sachen kommen für die Band nicht in die Tüte: „Wenn dann schon richtig, anders geht es auch nicht, wenn es geil werden soll“, spricht Sänger Tom aus Erfahrung. Im Herbst 2019 waren High Fidelity mit den Parlotones aus Südafrika auf Tour, laut Tom eine „richtig geile Erfahrung“, denn „die Hütte war immer voll“ und auch das Ego der Vier hätte darunter nicht ganz gelitten, merkt er grinsend an.

High Fidelity ist das erste Bandprojekt von Tom und Moritz, das sie schon während der Schulzeit gründeten. Als Tom in der 8. Klasse war, spielte er im Rahmen eines Musikprojektes Bass – und der ging so gut von der Hand, dass er sich prompt die Gitarre griff und die ersten drei Akkorde spielte. „Eigentlich war ich eher der Sporttyp, doch mit 14 Jahren wünscht ich mir dann ein Starter-Set mit E-Gitarre und Verstärker … Manchmal weißt du gar nicht, dass du Talente hast, es fügte sich einfach.“

Vor gut drei Jahren begannen Moe und Tom, der u.a. mit der Band Kneeless Moose lange Zeit auch in ganz Deutschland unterwegs war, wieder zusammen zu jammen und in ihrem Proberaum an der Glocksee entstanden neue Ideen. Aus der alten Symbiose wurde eine Metamorphose im größeren Stil. Bassist Nils Meyer, Teil ihres Freundeskreises, und Drummer Sven Braun, den Tom bei einer Session von Linden Legendz spielen sah, stießen dazu, um das Quartett zu komplettieren.

Neben ihren Inspirationsquellen Neil Young und Bob Dylan lässt sich die Liste noch erweitern. Prägend für ihre Musik sind u.a. The Sheepdogs oder The Allman Brothers. Neben der starken Blues-Gitarre und seiner rauen Stimme, die Tom etwa in dem Song „Need a Touch“ auf der 2018 bei Spotify erschienen EP „High Fidelity“ einbringt, verstehen sie es aber auch, sentimentalere Töne anzuschlagen. Songs wie „Apple Tree“ erzeugen eine melancholische, fast verletzliche und ehrliche Note. Tanzbar bleibt es nichtsdestotrotz.

Inspiration für die Texte zieht Tom u. a. aus der Literatur, momentan promoviert er an der Leibniz Universität Hannover in Neuerer deutscher Literaturwissenschaft. Im Zentrum des textuellen Schaffens stehen, wie Tom sagt, „Traumwelten: Ich stehe drauf, die Welt zu verfremden und unsere Realität aus einer anderen Perspektive darzustellen, mich interessieren Gedanken außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft“, sinniert er und fragt: „Warum träumen wir? Was ist der Unterschied zwischen Traum und Realität? Denn Literatur ist auch Realität in abstrakter Form.“ Wer mit ihm redet, erlebt jemanden, der sich Gedanken macht und die Welt nicht einfach nur in statischen und monotonen Strukturen begreift. Es geht ihm um eine emotionale Verknüpfung von Erkenntnis und Kunst. Die Liebe zur Musik ist es, was High Fidelity antreibt: „Uns ist es wichtig, Menschen ein gutes Gefühl mitzugeben, sei es auch nur für eine Stunde“.

Die vier Jungs haben im vergangenen Herbst im Institut für Wohlklangforschung sieben neue Songs aufgenommen, die wieder ganz im Zeichen des Folk und Rock stehen. Die Single „Die For You“ veröffentlichte die Band bereits im Dezember 2019 auf Spotify. Hier mischen sich soulige Klänge mit einer entspannten West-Coast-Attitüde. Für den 18. April ist die Veröffentlichung einer neuen Single bei Spotify anvisiert, wir können also gespannt sein. Wer Lust bekommen hat, sich die Vier live anzusehen, findet auf ihren Social-Media-Kanälen oder ihrer Website highfidelitysongs.com alle weiteren Infos. Bis dahin – Folk ’n’ Roll.

Christopher Reineke

Foto: Ciara-Engelhardt