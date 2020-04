Stadtkinder streuen Gerüchte: Neue Schad-Software breitet sich rapide aus! Gut so!

Es ist so ein Phänomen, dass schon in normalen Zeiten keinen Spaß macht, in Krisenzeiten darüber hinaus aber auch handfesten Schaden anrichten kann: Manche Menschen scheinen Freude daran zu haben, sich irgendeinen absurden Scheiß auszudenken und in den sozialen Medien zu verbreiten. Neben den tatsächlich kranken Verschwörungstheoretikern, die nicht anders können, eben weil sie krank sind, gibt es offensichtlich eine Vielzahl von Idioten, die sich an der Panik anderer erfreuen und darum gerne Fakenews streuen. Die wiederum von zahllosen Deppen weiterverbreitet werden. Was in diesen Tagen via WhatsApp, Telegram und Co. die Runde macht, ist kaum noch zu glauben. Alles Unsinn: Lebensmittelgeschäfte schließen nicht, Zwiebeln helfen nicht, Corona ist nicht absolut tödlich, Corona ist auch nicht völlig harmlos, Ibuprofen führt nicht zu einer Verschlimmerung der Covid-19 Erkrankung, das Coronavirus ist keine biologische Waffe und wurde nicht als Kampfstoff im Hochsicherheitslabor in Wuhan entwickelt, wir werden nicht ausgelöscht, damit demnächst Außerirdische unseren Globus besiedeln können und es hilft tatsächlich auch gar nicht, Neugeborene zu opfern. Bitte nicht! Einige Hacker in Bochum (ja, in Bochum), hatten nun genug von den vielen Falschmeldungen und haben in langen Nächten einen neuartigen Computer-Virus erfunden, der so einiges auf dem Kasten hat: „Unser Programm sucht in den sozialen Medien und Messenger-Diensten in einem ersten Schritt nach Corona-Fake-News, und macht sich im Anschluss daran, den Weg der Nachrichten zurückzuverfolgen bis zum Urheber. Das Endgerät des Urhebers wird dann komplett lahmgelegt, alle Daten werden gelöscht, die Software wird irreparabel geschädigt und teilweise verursacht unser Virus sogar echte Schäden an der Hardware, beispielweise Kurzschlüsse. Der Urheber der Fakenews kann sein Endgerät im Anschluss an die Behandlung auf jeden Fall entsorgen. Und auch die Deppen, die die Fakenews momentan gedankenlos weiterverbreiten, möchten wir nicht ganz ungeschoren davonkommen lassen. Unser Virus zählt bis drei. Wer mehr als drei Fakenews weiterverbreitet, bei dem sorgt die Schad-Software dann ebenfalls für den endgültigen Kollaps. Wer nicht lernen will, muss fühlen!“, so der Sprecher der Hacker-Gruppe. Wir finden: Endlich mal eine Nutz-Software! Es gibt noch gute Nachrichten! VA