Tutti Pasta

Im Nudelparadies am E-Damm gibt es hausgemachte Pasta mit klassischen und ausgefalleneren Saucen, Ravioli mit beliebten und tollen originellen Füllungen, Nachspeisen und gute italienische Weine direkt von den Erzeugern. Im hellgrün-bordeauxrot-cremeweißen Dinerambiente unter witzigen Nudelnestern und Pasta-Gourmetfotos lassen sich auf bequemen Bistromöbeln normalerweise bei Loungemusik die quirlige Atmosphäre des kleinen Familienbetriebs und eine Fülle von Nudel- und Saucenvarianten genießen. Momentan hat Inhaber Oskar den Restaurant-Betrieb aber auf Bringdienst umgestellt: Täglich ab 16 Uhr kann man Essen bestellen und liefern lassen oder das Bestellte selber abholen. Die Mission des Hauses bleibt: Frische! Erst nach eingegangener Bestellung werden die Nudelsaucen gekocht und alle Zutaten täglich eingekauft, sodass, sollte etwas vergriffen sein, es am nächsten Tag wieder zu haben ist.

Frische Gurken und Caprese, eingelegte Artischocken und getrocknete Tomaten, angebratene Paprika und Zucchini, dazu Basilikum und Balsamico sowie schwarze Oliven auf Lollo Bianco – der Insalata casa gleicht einer Antipasti-Platte (für 7,90 Euro) und ergänzt die Nudelgerichte mit kalter Knackigkeit. Dem Risotto mit Spinat und Mascarpone (die Oskar extra nach unserer telefonischen Bestellung noch kaufen gelaufen ist, wir treffen ihn vor dem Ristorante, wo er uns lachend erzählt, die Vorräte seien alle im Tiramisu gelandet) fehlt dank des Einsatzes des netten Gastwirtes nichts – für 9,60 Euro bekommt man eine ordentliche und gut abgeschmeckte Portion des sämigen Leckerbissens.

Die Steinpilz-Salsiccia-Ravioli sind gut, werden aber weit übertroffen von der Sauce All’arrabiata (11,60 Euro) in der mittelscharfen Variante, die uns zu Fans der Köchin macht. Auch das Hähnchenfilet in Salbei-Butter zur goldgelb glänzenden Tagliatelle (für 10,20 Euro) hat die Herrin der sechs Pfannen, die man direkt am Schaufenster vor sich hin brutzeln sehen kann, mit Amore zubereitet und eine runde Speise geschaffen. Der nette Schnack mit zwei Stammgästen aus der Nachbarschaft, die ebenfalls auf ihr Lieblingsessen (Spaghetti Bolognese und Lasagne) zum Mitnehmen warten, lässt die Wartezeit schnell vergehen, der Ton unter den Damen des Hauses und Hahn im Korb Oskar ist fröhlich, die Atmosphäre familiär und geschäftig-gesellig, wie man es in italienischen Ristorantes kennt und liebt. Fürsorglich wird mir zum aufrechten Transport der Gerichte („Das Auge isst mit!“) noch eine große, stabile Einkaufstüte besorgt, die ich an den Fahrradlenker hängen kann, dann werde ich mit vielen guten Wünschen verabschiedet.

Oskar ruft noch, er liefere auch nach Linden und nach Herrenhausen, worauf ich bestimmt noch einmal zurückkommen werde, um weitere Kombinationsmöglichkeiten der 9 Pastasorten (u. a. Buchweizennudeln, Maisnudeln und vegane Orechiette), 10 Sorten verschieden gefüllter Ravioli und 16 Saucen zu probieren. Aber noch lieber möchte ich einmal, wenn das Tutti Pasta wieder inklusive Terrasse und allem öffnen darf, auf einen Abend, einen schönen Wein und ein gutes Nudelgericht in diese nette Runde zurückkehren.

Anke Wittkopp

Engelbosteler Damm 37, 30167 Hannover, Tel. (0511) 7909 5999

www.tuttipasta-hannover.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo – Fr 16-22 Uhr, Sa 16-22 Uhr, So 15-22 Uhr