Es geht wieder was (ein bisschen)

Liebe Lesende!

nun geht es wieder ganz langsam los, die Kultur regt sich wie ein zartes Pflänzchen, es gibt ein bisschen Musik, Kunst und Literatur, ein bisschen Theater und Kino. Natürlich alles angepasst an die Regeln.

Wir haben in dieser Ausgabe wieder einige Veranstaltungen versammelt und freuen uns über jede einzelne. Lesenswert darüber hinaus sind diesen Monat unsere Interviews mit Hauke Jagau zum Beispiel, mit dem Mitorganisator der Hannoverschen „Night Of Light“ Helge Leinemann und Ferdinand Münder, dem Mitorganisator von „Hannover Leuchtet“. Hartmut El Kurdi ist aus Quarantäne-Tours und überhaupt gucken wir uns mal wieder sehr gut um in unserer Stadt, ob mit Fahrrad oder ohne.

Dem Juli-Stadtkind liegt außerdem unsere Broschüre „Urlaub nebenan“ bei, die viele Freizeittipps in der Region für notgedrungen oder freiwillig Daheimgebliebene bietet. Viel Spaß!