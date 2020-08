Drummer Micha Fromm

Was ist eigentlich Groove? Und wie kann ich das lernen? Auf diese Fragen gibt der hannoversche Drummer, Studio- und Tourschlagzeuger sowie Schlagzeuglehrer Micha Fromm in seinem Buch Antworten. Bei manchem mag Magie im Spiel sein, aber die Basis ist immer eine gute Technik. Und die kann man lernen. Ganz nebenbei bringt Micha Fromm Ordnung in die oft verwirrenden Begrifflichkeiten, die lernwilligen SchlagzeugerInnen in unzähligen Online Lessons oder Videos um die Ohren fliegen.

Studiert hat er zunächst Maschinenbau, bevor ihn dann doch die Musik packte. Es folgte nach einem 10-wöchigen Vollzeitkurs am Drummers Institute Düsseldorf ein Studium am drummer’s focus in Köln. Der Beginn einer beeindruckenden und abwechslungsreichen Schlagzeuger-Laufbahn. Mit 13 Jahren hatte er sich eine Platte von Velvet Viper gekauft, der Band der Metal-Sängerin Jutta Weinhold – heute ist Velvet Viper, mit der er beim letzten Wacken Open Air auftreten durfte, eins seiner Herzensprojekte. „Das ist eher untypisch für das, was ich sonst mache, aber ich habe früher viel Metal gehört und mag das einfach“, so der Drummer, der vor etwa 15 Jahren beschlossen hat, nicht den großen Durchbruch mit der eigenen Band zu suchen, sondern sich als Tour- und Studioschlagzeuger einen Namen zu machen. „Ich habe gemerkt, dass mir eigene Songs gar nicht so wichtig sind. Eine gute Coverband, oder eine die schlau Songs adaptiert, ist für mich genauso spannend. So muss ich mich auch gar nicht auf bestimmte Stilrichtungen festlegen.“

Wichtig ist ihm auch seine Band GoGorillas. „Wir covern 90er-Jahre-Musik, die uns einfach selbst gefällt und sind gut befreundet.“ Ansonsten wird er für einzelne Konzerte gebucht, zum Beispiel bereits von Peter Maffay oder Johannes Oerding, für ganze Touren oder auch für Aufnahmen im Studio. „Ich habe damals genetzwerkt wie wild, weil das die einzige Möglichkeit ist, genug Jobs zusammen zu kriegen. Wenn man sich schon anfangs auf nur einen Stil festlegt, kommt man da nicht rein. Nur als Jazz-Schlagzeuger würde er sich nicht bezeichnen, obwohl er durchaus auch in Jazz-Clubs unterwegs ist, mit Kim Sanders zum Beispiel. Zwei bis drei Tage wöchentlich unterrichtet er zusätzlich Schüler, gibt Workshops an der PPC Music Academy Hannover und schreibt für die Zeitschrift „DrumHeads!!“.

Das klingt nach viel Arbeit für den Vater eines Vierjährigen, der auch noch zwei Tage in der Woche als Ingenieur arbeitet. Durch die Corona-Pandemie brachen nun die Live-Gigs vollständig weg. Für Micha Fromm war das natürlich ein herber Einschnitt – aber auch eine Gelegenheit. Er nahm ein bereits vor Jahren angefangenes Projekt wieder in Angriff, ein besonderes Schlagzeug-Lehrbuch. „Eigentlich sammele ich dafür schon Material, seit ich 18 bin“, lacht der 42-jährige.

Das Buch richtet sich an Fortgeschrittene, fängt aber bei den technischen Grundlagen wie Schlagzeugaufbau und Stockhaltung ganz vorne an. Alle Übungen aus „Groove Workout“ sind als kurze Videos online abrufbar. Ganz klar soll das aber eine Ergänzung zum Unterricht sein und kein Ersatz. „Sich ganz allein hinzusetzen mit einem Buch, um Schlagzeug zu lernen, ist nie gut, da sollte schon jemand draufgucken, damit man sich nichts Falsches angewöhnt“, so der Drummer.

Im ersten Teil des Buches geht es um die Technik. Im Anschluss wird dann vermittelt, wie man musikalische Bausteine flexibel aneinanderreiht, statt fertige Figuren auswendig zu lernen. Eine Anleitung, sich selbst musikalisch zu entwickeln. „Viele Schüler lernen Licks auswendig, Phrasen, die sie mögen. Und sie wollen sie dann mit ihrer Band ständig einsetzen. Das ergibt aber musikalisch keinen Sinn.“

Ein Kapitel widmet sich auch den Soft Skills, der Motivation, Leidenschaft, Inspiration – und Gesundheit. „Als ich mal eine stressige Tour in China hatte, bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, habe ich gemerkt, dass ich etwas ändern muss, damit ich das körperlich auf Dauer durchhalte“, so Micha Fromm, der seither Sport betreibt, sich gesund ernährt und kaum noch Alkohol trinkt. „120 Konzerte im Jahr, und jedes Mal hinterher feiern, das geht nicht lange gut.“

