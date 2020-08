Neu in der Stadt im August

Loftstyle Hotel Hannover

Rund zwei Jahre lang ist das alte Postgebäude am Mittellandkanal umgebaut und renoviert worden, nun hat dort das Loftstyle Hotel Hannover seinen Sitz. Ende letzten Jahres eröffnet ist es der erste Standort außerhalb der Region Stuttgart und insgesamt vierte überhaupt der jungen Hotelkette, deren Hauptsitz in Neu-Anspach bei Bad Homburg liegt. Dank der guten Anbindung an den Flughafen und das Messegelände eignet sich das Hotel in der List ideal für Geschäftsreisende, aber auch luxusliebende Privatgäste. Da in einige der 351 Zimmer eine Kitchenette integriert wurde, sind zudem Langzeitaufenthalte möglich. Die Zimmer sind thematisch verschieden gestaltet, die Konzepte reichen von klassisch-modern bis mystisch-verspielt und widmen sich beispielsweise der Stil- und Bilderwelt des Barock, Schottlands, der Schweiz oder Hannovers. Neben Einzel-, Doppel-, Twin- und barrierefreien Zimmern gibt es auch eine 67 Quadratmeter große Suite. Das Frühstück wird in der weitläufigen Multifunktions-Lobby serviert, in der auch eine Pancake-Maschine zur sofortigen Zubereitung bereitsteht. Für den Bar- und Restaurantbetrieb hat man sich mit dem Gastronomen Hassen Bouzidi einen externen Partner und Pächter aus der Region ins Haus geholt, der im Parterre das vom Hotel unabhängig arbeitende HAVN Restaurant & Bar betreibt. Neben 18 Tagungsräumen für bis zu 500 Personen, einem Business-Center und einem Fitness-Bereich gehören auch ein Restaurant mit Terrasse sowie eine Bar mit Dach-Terrasse zu den Einrichtungen. Schließlich können E-Bikes und E-Roller ausgeliehen werden, ausreichend Parkplätze stehen direkt vor dem Haus zur Verfügung. Gradestraße 22, 30163 Hannover, Tel. (0511) 200 29 60, www.loftstyle-hotels.de/hotels/hannover

Hallo Cavallo

Corona macht erfinderisch: Da der Veranstaltungsort cavallo königliche reithalle momentan keine Tagungen und Kongresse ausrichten kann, hat sich dessen Geschäftsführer Andreas Stein kurzerhand ein neues Konzept überlegt, das durch die Krise hilft: Aus dem cavallo wird vorübergehend ein Biergarten. Auf dem Forum, der Terrasse hin ter der Reithalle, stehen die Biergarnituren des „Hallo cavallo“, angrenzend an den Vahrenwalder Park. Die Getränkekarte führt neben Bier frisch vom Fass, Softdrinks, Kaffee, eine Reihe Cocktails und ausgefallener Ginsorten. Verantwortlich für die Bewirtung ist ein Partner des cavallo, die Barprofis. Die MitarbeiterInnen des hannoverschen Gastronomiebetriebs bedienen und stehen hinter der Bar, Platz ist für etwa 150 Gäste. Das Hygienekonzept sieht die bewährten Maßnahmen vor: Aufnahme der persönlichen Daten der Gäste, Abstand, Maskenpflicht ab Eintritt ins Gebäude sowie regelmäßige Desinfektion. Andreas Stein erläutert das Konzept: „Das ‚Hallo cavallo‘ ist ein Schönwetter-Biergarten. Das bedeutet, dass wir nur im Sommer und Frühherbst geöffnet haben, eben solange das warme Wetter anhält. Pläne über den Oktober hinaus existieren bislang nicht.“ Der Biergarten ist wochentags und am Wochenende von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Hallo cavallo, vorübergehend in cavallo königliche reithalle, Dragonerstraße 34, 30163 Hannover, Tel. (0511) 288 99 11, info@cavallo-reithalle.de, www.cavallo-reithalle.de.

Heinzel-Handel –

der Flohmarkt Béi Chéz Heinz

Auch vor dem beliebtesten Partykeller in Linden hat die Krise nicht Halt gemacht: Im Béi Chéz Heinz wird es bis auf Weiteres keine Konzerte und Live-Veranstaltungen geben können. Dank der Soli-Ticket-Verkäufe und der staatlichen Förderungen ist der Erhalt des Clubs zwar fürs Erste gesichert. Um aber auch die nächsten Monate ohne Programm gut durchstehen zu können, organisiert das Team aktuell einen Langzeit-Flohmarkt, den „HeinzelHandel“. Das Sortiment umfasst Literatur, Geschirr, Küchenutensilien, Technikkram, Kleidung, Spielzeug, Lampen, Kleinmöbel, Gesellschaftsspiele und vielerlei mehr. Weitere Spenden von Dingen, die zu schade zum Wegschmeißen sind und sich für den Tauschhandel noch gut eignen, sind herzlich willkommen. Den Transport von besonders schweren Gegenständen übernimmt gerne das Heinz-Team.

Der Flohmarkt findet donnerstags bis samstags von 15 bis 20 Uhr im Béi Chéz Heinz statt. Spenden können montags bis mittwochs von 11 bis 17 Uhr und donnerstags bis samstags von 15 bis 20 Uhr abgegeben werden. Bei Fragen kann man sich unter Tel. (0511) 21 42 99 25 oder post@beichezheinz.de melden. Weitere Infos gibt es auf www.beichezheinz.de.