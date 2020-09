Im Zooviertel hat 2009 unweit der Freifläche Neues Haus an der Eilenriede das biologische Restaurant „zurück zum glück“ eröffnet. Sonja Faber und Julia Faber-Oberpottkamp zaubern und kredenzen hier gemeinsam mit dem zzg-Team Köstlichkeiten der neuen deutschen Küche in Bio-Qualität. Wer Zeit hat, kann auf der Terrasse mit Landhaus-Charme ganztägig frühstücken und etwa zur Baiser-Limettentorte fair-zertifizierten Wildkaffee schlürfen, wer Mittagshunger hat, sich den Businesslunch schmecken lassen oder den Tipp des Tages probieren. Zwischendurch oder zum Feierabenddrink bietet sich eine rustikale Brotzeit vor Ort oder Fingerfood zum Abholen für Daheimgenießer an – die Stammhausküche brutzelt leckeres Essen als Catering sowohl für Privat- als auch Firmenkunden. Auch Rotzlöffel bekommen im zzg keinen hinter die Ohren sondern ein warmes Willkommensmahl, das dank des hauseigenen Bio-Lieferdienstes für Kinder ebenfalls in Kitas gebracht wird.

Durch die Küchenluke lässt sich ein Blick in die zzg-Küche gleich hinter dem Tresen werfen, wo mit Mut zu bunten Gewürzen der Rückgriff auf klassische Kochkünste sowie Rezepte mit Abwechslungsreichtum, guten Einfällen und Zutaten kombiniert und kreativ abgeschmeckt wird. Den Großteil der Produkte bezieht das biozertifizierte Restaurant über Naturkost Elkershausen, einem Bio-Pionier der ersten Stunde, Altbewährtes aus Omas Küchenkladde wird mit frischen Einflüssen spannungsgeladen. Und auch die verschiedenen Ideen rund um den Normalbetrieb machen Appetit, zum Beispiel das „früh für viele“-Angebot, ein Frühstücksbuffet am gedeckten Tisch für Gruppen ab 5 Personen (13 Euro in der Grundvariante plus Getränke vor Ort, mit deliziösen Extras wie Lachs, Obstsalat und Orangensaft 18 Euro, weitere Brunchzusätze von Mini-Quiche mit Bergkäse bis Mini-Schnitzel sind zubuchbar).

Für Glückskinder gibt es im Haus und außer Haus einen abwechslungsreichen Speisenplan. Als erster am hannoverschen Markt beliefert „rotzlöffel“ seit nunmehr 9 Jahren Kitas und andere Einrichtungen in Stadt und Region mit Bio-Mittagessen. Sieben Teile saisonales Fingerfood für erwachsene Abholer, die lieber zu Hause essen, kosten 23,50 Euro, für das „zurück zum glück“-Gefühl at home, im Büro oder bei der nächsten Veranstaltung gibt es alternativ zur Fingerfoodkarte (Fingerfoodbuffet, Salate im Glas, Herzhaftes am Spieß) zudem „klassischere“ Speisen wie Schnitzel vom Bioschwein zum Genuss außer Haus. Warme Gerichte serviert das zzg-Team in passenden Wärmerechauds, kalte Komponenten in Gläsern und Steingut. Die Mindestabnahmemenge sind 7 Portionen, Zusatzleistungen wie Stehtische mit Hussen und Bestecksets sind selbstverständlich erhältlich.

Die hell gehaltenen, mit viel Holz eingerichteten und mit Farbtupfern aus floralen Gestecken und Tapeten versehenen Räumlichkeiten des Stammhauses erstrecken sich auf zwei Etagen, wobei die obere den Wochenendgästen und größeren Gruppen vorbehalten ist. Eine Glaswand trennt den Tresenbereich neuerdings hygienisch vom Gastraum, was nicht nur praktisch ist sondern auch absolut chic aussieht. Von hier lassen wir uns als Vorspeise bunte Blattsalatvariationen mit frischem Kartoffelbrot bringen, zweierlei Melone, Ziegenkäse, Tomätchen und Minze sorgen im fruchtigen Hausdressing (Olive & Himbeere) für Sommerfrische (1/2 Portion kostet 11,80 Euro). Danach wählen wir den Tipp des Tages, der wochentags von 11.30 Uhr bis ausverkauft gereicht wird: Es stehen unter anderem gebackene Süßkartoffel mit Avocadoschmand und Grillgemüse (für 12,90 Euro) oder gefüllte Paprika zur herzhaften Debatte, heute wird ein Erdnusscurry mit Chili und Kokos auf Basmatireis gereicht (für 11,50 Euro). Erfreulich: Mindestens acht knackige Gemüse aus der seasonal Heimatküche sind – alle mit unterschiedlichen Bissstärken von Kochhänden- und töpfen optimal behandelt – enthalten, die sich mit Erdnüssen, Kresse und Kokosspänen entzückend verstehen. Die Rindsfrikadelle ist ebenso feinsinnig und mit sicherer Hand zubereitet, auch der beigegebene Bulgursalat mit roten Linsen, Currymöhren und Gewürzcashews zeugt von Gespür für das exakt richtige Maß an pikanter Würze und wird mit reichlich nussigen Sprossen und weiteren Kräutern fabelhaft auf die Geschmacksspitze getrieben (Kostenpunkt 15,50 Euro). Nordseegefühle kommen dagegen am Nachbartisch mit der norddeutschen Brotzeit wegen der Sylter Schnitte mit Krabben aus dem nordischen Meer, Rührei und jeder Menge saftigen Grünzeugs auf (auch sie kostet 15,50 Euro), hernach warten süße Klassiker wie Omas Apfelkuchen, aber auch Exquisiteres wie Linzer Torte mit Himbeermark aus der zzg-Backstube. Zum Glück können wir nach Belieben zurückkehren und uns an weiteren Herrlichkeiten aus dem Hause SJ Faber erfreuen – bis bald, ihr Glücksbringer!

Anke Wittkopp

Hindenburgstraße 7 30175 Hannover

Tel. (0511) 89 97 88 880

Öffnungszeiten Mo – So 10 – 20 Uhr

www.zurueckzumglueckhannover.com

www.zzgcatering.com