Schon wieder Kultur und Corona?

Gibt es denn keine anderen Themen mehr? Allmählich reicht es doch auch mal. Ja, verstanden. Und wir versprechen, dass wir Corona im November und Dezember weitgehend ignorieren werden. Auf jeden Fall werden wir das versuchen. Aber jetzt, im Oktober, musste das mit der Kultur und Corona noch einmal sein. Denn wir waren einfach zu sehr beeindruckt von der Aktion #ohneunsist’sstill hier in Hannover.

Corona hat sehr vielen Menschen in der Veranstaltungsbranche momentan die Existenzgrundlage komplett entzogen. Es ist gut, dass all diese Menschen nun sichtbar werden und so auf ihre Lage aufmerksam machen. Denn sie jammern nicht, wie manche eher spöttisch sagen, sie müssen praktisch mit einem Berufsverbot leben.

Das Bündnis #AlarmstufeRot (www.alarmstuferot.org) hat in sechs Punkten ganz konkrete Forderungen an die Politik formuliert, die sich unterm Strich in nur einem einzigen Satz zusammenfassen lassen: Orientiert euch bei den Hilfen an der Realität, an den tatsächlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen in der Branche, die völlig unverschuldet in diese Krise geraten ist und darum jede Unterstützung verdient. Man kann das eigentlich nur unterstützen!