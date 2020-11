Neu in der Stadt im November

Calenberger Palme

Die Betreiber des kleinsten Kinos der Stadt, Wiebke und Johannes Thomsen, können ihr Lodderbast aufgrund der Corona-Abstandsregeln noch nicht wieder für Kinogänger öffnen. Nun trotzen die beiden Filmenthusiasten der Pandemie mit kulinarischem Eigenwillen: Aus den Räumlichkeiten ihres Kinos im zentral gelegenen Warmbüchenviertel wurde Ende Oktober vorübergehend ein Imbiss – mit nur einem Gericht auf der Speisekarte: Grünkohl und Bregenwurst. „Wir sind Niedersachsen durch und durch“, sagt Lodderbastbetreiberin Wiebke Thomsen, „da gibt es dann ab Herbst eben Kohl und Gedeck – das langt.“ Die Zutaten für ihren Grünkohl nach alter Familientradition beziehen die Thomsens ausschließlich von Familienbetrieben aus der Region Hannover, der obligatorische Weizenkorn kommt von Brennerei Rosche aus Niedersachsens Schnapshochburg Haselünne. Zu Kohl und Wurst gibt es ein Calenberger Helles aus dem Hause Mashsee Brauerei gegen den Durst, und auch VegetarierInnen kommen in der Calenberger Palme auf ihre Kosten bzw. zu wohlig gefüllten Mägen: Für sie gibt es eine fleischlose Variante des beliebten Traditionsessens. Berliner Allee 56, 30175 Hannover, Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag und Sonntag von 12 – 15 Uhr und von 18 – 22 Uhr, Montag und Samstag sind Ruhetage, mehr Infos auf der facebook-Seite der Calenberger Palme. Foto: Jonas Gonell



JD Sports

1981 mit dem ersten Laden im Nordwesten von England gegründet, ist JD Sports heute einer der führenden Sportmodehändler in Großbritannien und weiterhin aktiv auf Expansionskurs quer durch Europa. Mittlerweile ist die Kette mit über 440 Filialen in ganz Großbritannien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Italien vertreten. Der neu eröffnete Megastore im ehemaligen Benetton-Gebäude in der Georgstraße ist nach dem Shop in der Ernst-August-Galerie bereits der zweite Anlaufpunkt in Hannover für junge, stilbewusste Sneakerfans, die hier zahlreiche Marken wie Nike, Adidas, Supply and Demand, New Balance und Lacoste finden. Auf einer Fläche von 777 Quadratmetern über zwei Etagen ist zusätzlich noch Platz für sportliche Männer-, Frauen- und Kinderbekleidung von Marken wie Juicy Couture, Fila, Champion oder The North Face. Georgstraße 24, 30159 Hannover, Öffnungszeiten Montag bis Samstag von 9.30 – 22 Uhr, mehr Infos unter www.jdsports.co.

Lo & Go in der Luisenstraße

Während andere Pandemie-gebeutelte UnternehmerInnen sich aus der City zurückziehen, geht Rolf Eisenmenger nach vorne: In Rekordzeit hat der 66-Jährige, tatkräftig unterstützt von seiner Frau Cornelia Warnecke, zwei Geschäfte zusammenlegen und umbauen lassen. Auf zwei Etagen ist nun viel Platz, zum Beispiel für über 600 Hochzeitsanzüge, die schon für Eheschließungen bestellt waren, die dann Corona-bedingt abgesagt werden mussten. Für all den edlen Zwirn war der alte Standort in der Windmühlenstraße, der weiter bestehen bleibt, einfach zu klein. Hier wird in Zukunft Ware zu reduzierten Preisen angeboten. Der Unternehmer setzt darauf, dass all die abgesagten Hochzeiten früher oder später nachgeholt werden, sieht trotz der aktuell eingebrochenen Umsätze also optimistisch in die Zukunft. Im nächsten Jahr ist es ein Vierteljahrhundert her, dass er in der benachbarten Galerie Luise sein erstes Geschäft eröffnet hat. Schon lange zog es ihn zurück in die Luisenstraße. Mit den zwei Etagen, die luftig durch einen Hofgarten erweitert werden, hat Rolf Eisenmenger einiges vor: Auch kulturelle Veranstaltungen und Feiern sollen hier stattfinden können. Und nach wie vor gibt es hier wie in der Windmühlenstraße edle, perfekt sitzende Männersachen für jede Gelegenheit von Business über Freizeit bis zum Gala-Abend – oder für die (endlich doch noch stattfindende) Hochzeitsfeier. Luisenstraße 4, aktuelle Öffnungszeiten bitte erfragen unter Tel. 0511 – 300 88 61 oder unter www.lo-and-go.de.

Foto: Oliver Vosshage