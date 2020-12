Givetastic Social-Events statt Xmas-Partys

Alle Jahre wieder? Nein. In diesem Jahr dürfte so manche betriebliche Weihnachtsfeier wegen Corona ausfallen. Doch Givetastic, ein neues Technologieunternehmen aus Hannover, will unter anderem mit seinem „Weihnachts-Wallet“ beruflichen Teams gemeinsames Erleben für den guten Zweck mit Künstlicher Intelligenz möglich machen. Hinter Givetastic stehen Vidya Munde-Müller und Vijayalakshmi Villadathu. Die beiden Gründerinnen wollen mit ihrer Matching-Plattform und Spenden-App für soziale Projekte nicht nur Weihnachten retten, sondern auch die Welt ein bisschen besser machen.

Die beiden Givetastics beschreiben ihr Angebot wie folgt: „Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind nicht erst durch Corona riesig. Aber die Krise hat den Fokus von Unternehmen verändert, viele wollen nicht mehr nur Profit machen, sondern einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Wir haben eine Spenden-Guthaben-App für Mitarbeitende entwickelt. Damit überlassen Unternehmen jedem einzelnen Mitarbeitenden einen definierten Teil ihres Unternehmen-Spendenbetrages. Unternehmen erstellen Spendencoupons für die MitarbeiterInnen über unsere Self-Service-Plattform und teilen die Coupons per Link. Unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz erhalten Teilnehmende individuelle, passgenaue Empfehlungen von registrierten gemeinnützigen Spendenprojekten über Betterplace.org – die Firmen können aber auch eigene Ideen wie regionale Projekte einbringen. Das Geld kommt zu 100 Prozent an, wir verdienen unser Honorar über ein Gebührenmodell mit den Betrieben.“

Wie der Unternehmensname schon sagt —

Schenken macht glücklich. Wie es konkret funktioniert, zum Beispiel statt einer alljährlichen Weihnachtsfeier, die unter Corona-Bedingungen ja eh schwierig ist, das Weihnachts-Wallet als Gelegenheit zu gemeinsamem Engagement zu nutzen, erklären Vidya und Vijayalakshmi gerne: „Das Engagement kann sich in einer Geldspende, aber auch durch den Einsatz von Zeit oder Fähigkeiten ausdrücken. Da ist alles denkbar, beispielsweise eine Gesundheitsaktion, bei der für jeden zum Büro geradelten Kilometer das Unternehmen einen bestimmten Betrag spendet, der im Wallet gesammelt und dann später gemeinschaftlich verteilt wird. In einem Beratungstermin entwickeln wir gemeinsam das passende Modell und setzen das gewünschte Wallet innerhalb von 24 Stunden auf.“ Viktoria Vorwachs, Projektleiterin Gründung und Entrepreneurship Projekt „Gründerinnen Consult“ bei hannoverimpuls, sagt dazu: „Givetastic trifft mit der Kombination aus zukunftsweisender Technologie und „Social Impact“ genau den Zeitgeist und zeigt, dass die von so manchem Zeitgenossen kritisch betrachtete Technologie „Künstliche Intelligenz“ eben auch für soziales Engagement genutzt werden kann.“

Die Ziele für Givetastic sind schon klar, wie Vidya und Viji skizzieren: „Erst einmal wollen wir im deutschen Markt Firmen begeistern, teilzunehmen. Wenn die Plattform in Deutschland etabliert ist, wollen wir natürlich auch internationalisieren. Zurzeit fokussieren wir uns auf Geschäftskunden, langfristig wollen wir auch ein Angebot für Privatkunden generieren.“ Und ein Tipp für andere GründerInnen: Man muss als Gründungsteam mit vielen Ups und Downs umgehen, da ist ein gutes Team das Wichtigste! Unser Kontakt mit Hannovers Wirtschaftsförderung ist eine der besten Erfahrungen in unserer Start-up-Zeit. Bei der Teilnahme am Gründungswettbewerb ‚Startup Impuls‘ beispielsweise war jeder Schritt fast wie eine Erleuchtung — unser Konzept wurde immer klarer, immer besser. Und dann noch die positive Resonanz durch die Auszeichnung mit dem dritten Platz. Auch der ‚Accelerator‘ in der VentureVilla hat uns immens geholfen: Nur das Öko-System Hannovers hat uns so weit gebracht, dass wir jetzt am Markt sind!“

