QuizCo – spielerisch lernen

Als Wiebke Barth, Jacob Cordts und Max Friedrich im September 2019 ihr Unternehmen „QuizCo“ gründeten, hatten sie eigentlich noch ganz andere Ziele. Ihre Lernplattform „knowlab“ sollte in erster Linie Bildung für Schulen digitalisieren und eine neue Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden möglich machen. Aus dieser Idee sind dann schnell Produkte für Unternehmen entstanden, mit denen das Lernen Spaß macht. Das schafft das mittlerweile sechsköpfige Team aus der VentureVilla mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI): Mit der knowlab-Anwendung werden Lerninhalte personalisiert und so auf jeden Lerntyp individuell zugeschnitten. Die QuizCo-App fragt Lerninhalte spielerisch ab und der QuizCo-Content-Processor sorgt für die automatisierte Erstellung von Inhalten.

Die GrünerInnen erklären ihre Idee: „In vielen Unternehmen fehlen qualifizierte Unterlagen für Schulungen aller Art. Wir können mit unseren Produkten sehr schnell Handbücher, Arbeitsanweisungen und andere Lernmaterialien digital so aufbereiten, dass Schulungen einfacher und auch nachhaltiger werden. Unsere KI bringt die Inhalte auf den Punkt, und Lerninhalte können jederzeit etwa per Quiz abgefragt werden. Die KI entwickelt bei Bedarf auch Karteikarten zum Lernen von Fachbegriffen. Dafür stellen uns die AuftraggeberInnen Material zur Verfügung und definieren, was wichtig ist. Unsere KI erarbeitet dann innerhalb von wenigen Stunden das Ergebnis. Natürlich schauen wir noch mal drüber, um auch die letzten grammatikalischen Schwächen auszumerzen, 95 Prozent sind aber schon perfekt. Die Algorithmen sind so trainiert, dass sie vielseitig einsetzbar sind und auch Kurzberichte für Newsletter oder Blogbeiträge erstellen können.“

Die Drei zählen sich zu den GewinnerInnen der Corona-Krise und der damit gesteigerten Digitalisierung, wie sie einräumen: „Sicherlich hat uns Corona einen Schub gegeben, die Nachfrage ist immens gestiegen. Dazu sind die Kosten für den Aufwand überschaubar. Wir haben ein einfaches Preismodell entwickelt, was bei 20 Euro für einen Kurztext anfängt. Wer etwa 50 Seiten einzeln zusammengefasst haben möchte, zahlt rund 400 Euro. Zu unseren Auftraggebern gehören neben Konzernen und mittelständischen Unternehmen auch viele kleine Firmen, die ihre Handbücher automatisiert verarbeitet haben möchten. Das hilft dann bei Schulungen der Teams im Homeoffice.“

Derzeit arbeitet das Team daran, Schnittstellen für Lernmanagementsysteme zu entwerfen, die eine Integration seiner Produkte in bestehende Systeme ermöglicht. Es will die KI noch weiter verbessern und mehr Funktionen ermöglichen: Sie soll eigene Videos erzeugen und auch ausführliche Texte erstellen können. Dabei ersetze die KI keineswegs die Recherchearbeit von JournalistInnen oder kreativen SchreiberInnen, wird betont, im Gegenteil – sie solle dabei helfen, aus den eigenen Inhalten weiteren Content zu produzieren.

Anderen GründerInnen raten Wiebke, Jacob und Max zur Reflexion: „So früh wie möglich mit einer Idee rausgehen und kritisch hinterfragen! Sprecht mit potenziellen Kunden und lasst sie ausprobieren. Es bringt nichts, detailverliebt zu sein, um dann festzustellen, dass man am Bedarf vorbei entwickelt hat. Was will der Markt? Und kommt die Idee auch so an, wie ihr euch das vorgestellt habt?“ Das QuizCo-Team sagt über die Zusammenarbeit mit hannoverimpuls: „Wir haben an zahlreichen Workshops und Events teilgenommen und jede Menge Beratungen in Anspruch genommen. Von der Gründungsvorbereitung bis zur Finanzierung, von der Unterstützung bei Investorengesprächen bis hin zum Netzwerk, bei dem wir gute Kontakte machen konnten. Das alles hat uns in verschiedensten Bereichen nach vorne gebracht. Wir sind nach wie vor eng mit der Wirtschaftsförderung verbunden – und haben nach unserer Teilnahme am „Batch#5“ der Venture Villa unser Büro auch dort.“

QuizCo wird von „starting business“, dem gemeinsamen Gründungsservice von Leibniz Universität Hannover und der hannoverimpuls GmbH, betreut und hat bereits ein EXIST-Gründerstipendium erhalten, denn: Digitalisierung und Lernen, das sind die beiden großen Themen der Zukunft, und QuizCo ist da richtig gut aufgestellt. “

QuizCo GmbH

Walderseestr. 7

30163 Hannover

Tel: (0511) 85939905

www.quizco.de

info@quizco.de