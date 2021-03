Neu in der Stadt im März

KulturKaffee Rautenkranz: GedankenFenster

Auch wenn einige es immer noch nicht wahrhaben wollen: Kunst und Kultur sind systemrelevant! Damit die Akteur*innen der Szene auch in dieser kniffligen Zeit nicht in Vergessenheit geraten, haben Karin und Stefan Rautenkranz vom KulturKaffee in Isernhagen die Kunstaktion „GedankenFenster“ ersonnen: Die fast drei mal drei Meter große Fensterfläche des Kaffees wird zu einer multifunktionalen Kunstfläche, auf der wechselnde Künstler*innen ihre Werke präsentieren können. Von draußen für Passant*innen auf der anliegenden Hauptstraße gut sichtbar erhalten die Arbeiten auf diese Weise doch noch ein Publikum, auch wenn Museen, Galerien und begehbare Ateliers derzeit noch geschlossen bleiben müssen. Die Aktion läuft bereits seit Januar und hat bislang den Künstler*innen Barbara Diabo (Berlin), Sabine Öllerer (Hannover), Uli Strempel (Stoltebüll), Käthe Schönle (Wien), Brigitte Gläsel (Achim), Eva Bellack (Hannover) und Helmut Hennig (Hannover) Raum gegeben. Aktuell werden die Werke von Sissy Pink aus Wien gezeigt (noch bis zum 5. März), anschließend stellen Silke Jüngst aus Burgdorf (7. bis 12. März) und Wolfgang Feik aus Dachau (15. bis 19.März) aus. Zu sehen sind die Arbeiten rund um die Uhr durch die große Frontscheibe des KulturKaffees Rautenkranz, Hauptstr. 68, 30916 Isernhagen. Mehr Infos gibt es auf www.kulturkaffee-rautenkranz.com.

Black Apron

Nachdem die Kaffeekette Balzac im letzten Jahr ihre Filiale im Alten Rathaus aufgegeben hat, ist das Black Apron in die Räume eingezogen und hat wenig später im Dezember eröffnet. Leider hat der Lockdown bisher keinen normalen Betrieb möglich gemacht – dafür bietet die High-End-Bakery im amerikanischen Stil ihren Kaffee und Kuchen vorläufig to go an! Es ist bereits die dritte Filiale der Kette von Gründerin Özlem Sögüt: 2015 wurde der erste Standort in Hildesheim eröffnet, 2018 folgte der zweite in Berlin. Mit Hannover hatte man sich schon längere Zeit beschäftigt, doch einfach keine Location gefunden, die Sögüts Vorstellungen vollends entsprach. Als dann die Räumlichkeiten in der Karmarschstraße frei wurden, schlug sie sofort zu, und nach einer Phase des Umbaus ist hinter der historischen Fassade nun ein exquisiter Coffeeshop mit US-typischem Sortiment zu finden. Aktuell wird im Black Apron Hannover ein wechselndes Programm aus Gebäck und Kuchen, handgemachten Croissants und anderem Blätterteiggebäck geboten, dazu gibt es diverse Cheesecakes, Banana Bread und selbstverständlich Kaffee. Der absolute Verkaufsschlager ist aber der „Cruffin“, ein Gebäck mit Croissantteig in Muffinform, das mit Bratäpfeln oder karamellisierter Kondensmilch gefüllt ist. Auch ein Brunch-Angebot ist zurzeit in Arbeit und kann hoffentlich bald direkt vor Ort genossen werden. Karmarschstraße 42, 30159 Hannover, Öffnungszeiten (für Abholung to go): Mo–Fr 8–17 Uhr, Sa 10–17 Uhr, So 11–17 Uhr. Mehr Infos gibt’s demnächst auf www.blackapron-bakery.com.

Atelier KNALLROT: Online-Kurse

Weil ihre Kunstkurse und Workshops derzeit nicht wie gewohnt stattfinden können, hält Sabina von Kameke ihr Atelier KNALLROT eben online in Bewegung. Dass der digitale Weg für sie eine gute Ausweichmöglichkeit ist, hat sie bereits während des ersten Lockdowns feststellen können, als sie auf Drängen vieler Kunstfreund*innen ihren Kurs „Perspektivisch Zeichnen“ ins Internet verlegte. Der Erfolg war überwältigend, und so bietet von Kameke nun auch im zweiten Lockdown wieder viele Online-Kunstformate an. Eines hat bereits am 25. Februar begonnen – der Workshop „Zeichnung und Colorierung“. Die „Grundlagen des Porträtzeichnens“ wiederum kann man ab dem 15. April in dem nächsten Kurs erlernen. So überzeugend die Resultate ihrer Online-Workshops auch sind, sie sind selbstverständlich nur eine Übergangslösung, bis von Kameke interessierte Hobbykünstler*innen wieder vor Ort in ihrem Atelier begrüßen kann, das seit 2012 in einem historischen Altbau in der Südstadt mit schönen, großen Fenstern gelegen ist. Im KNALLROT finden normalerweise Kunstkurse, Workshops und Ausstellungen statt, darunter auch die mittlerweile legendäre „Weihnachtsausstellung“, die 2020 leider ebenfalls dem Virus zum Opfer fiel. Alles das wird aber hoffentlich bald nachgeholt werden. Und bis dahin findet der Kunstspaß eben im Wohnzimmer statt! Detmoldstr. 4, 30171 Hannover. Kontakt: info@kunstgut.eu. Infos zu den Aktivitäten des Ateliers gibt es auf www.kunstgut.eu und auf dem Instagram-Kanal Atelier_KNALLROT.