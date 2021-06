Logopädische Praxis Regine Müller – Nachfolge ist weiblich!

Regine Müller hat einen Schritt gewagt, auf den zahlreiche Veranstaltungen rund um den 21. Juni 2021 unter dem Dach des Nationalen Aktionstags der bundesweiten gründerinnenagentur (bga) zur Unternehmensnachfolge durch Frauen unter dem Motto „Nachfolge ist weiblich“ hinweisen wollen: Sie hat ihre Logopädische Praxis in Hannover-Stöcken nicht neu gegründet, sondern sich den Herausforderungen einer Unternehmensnachfolge gestellt. Jedes Jahr sind im Durchschnitt allein mehr als 70.000 Familienunternehmen von der Situation der Übergabe an eine*n familieninterne*n oder -externe*n Nachfolger*in betroffen.

Im September 2020 hat Regine Müller die Logopädische Praxis von ihrer ehemaligen Chefin übernommen, nachdem sie bereits 20 Jahre dort angestellt gearbeitet hatte. Diesen Schritt würde sie auch aus heutiger Sicht nochmal gehen, sagt sie: „Ich würde es auf jeden Fall noch einmal machen! Mein Vorteil: Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Ich kannte die Praxis und das Team seit Jahren. In Hannover-Stöcken ist das Unternehmen bekannt, ich konnte in gewachsene Strukturen einsteigen, meine ehemalige Chefin hat eine Empfehlung für mich an die Patient*innen ausgesprochen, wir konnten quasi nahtlos – sogar bei der Rezeptabrechnung – weiterarbeiten, das war gut. Der Übernahmeprozess hat nur sehr, sehr lange gedauert – für meine Vorgängerin war das Ablösen schwierig und so emotional aufgeladen, dass wir uns darüber nur sehr schwer austauschen konnten. Nach vier Jahren Hängepartie habe ich dann 2020 ein konkretes Angebot gemacht – und wir wussten beide, das ist die letzte Chance.“

Bei diesem über Jahre dauernden Übernahmeprozess haben Regine mehrere Faktoren geholfen, wie sie betont: „Das war auf der einen Seite die externe Beratung durch die Expert*innen von hannoverimpuls, Gründerinnen-Consult, vom Unternehmensservice der Region Hannover und meinen Steuerberater. Das waren die Schlüssel für mich, um meine geplante Unternehmensnachfolge wirklich Realität werden zu lassen. Mir hat die Beratung dabei geholfen, die notwendigen Schritte professionell und mit emotionaler Distanz anzugehen. Auf der anderen Seite hat mir auch Corona unter die Arme gegriffen: Dadurch war klar, wir können uns zur Klärung nicht zusammensetzen. Das lief dann komplett digital, hat es versachlicht und viel leichter gemacht. Wir selbst haben uns nur einmal getroffen – zur Unterschrift des fertigen Vertrags. Auch die Unterstützung meiner Familie war zentral, mein Mann hat mir einen Privatkredit gegeben und mich auch beim Businessplan voll unterstützt.“

Der Wechsel im Team – immerhin wurde aus einer Kollegin die Chefin der Praxis – sei erfreulich einfach gewesen, berichtet sie weiter: „Durch Krankheit meiner ehemaligen Chefin hatte ich in den vergangenen sechs Jahren sowieso bereits die Verantwortung in der Praxis. Das heißt, die drei Mitarbeitenden – eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft und eine Werkstudentin – hatten mich bereits vorher als fachliche Leitung akzeptiert. Ich bin zudem keine ,Mega-Chefin’, die Drei sollen ihre Ideen gern mit einbringen.“

Bedingt durch die Situation gab es in der Praxis einen großen Investitionsrückstau vor allem bei der Technik. Vorher habe sie sich zwar verantwortlich gefühlt, aber jetzt kann sich Regine Müller wirklich um ihre Mitarbeiter*innen kümmern und hat bereits neue Technik, neue Stühle und anderes angeschafft.

Ute Rebel, Projektleiterin Gründung und Entrepreneurship Projekt Gründerinnen Consult bei hannoverimpuls, sagt über den Neustart: „Regine Müller hatte durch Corona schwerste Startbedingungen als Unternehmerin. Mit viel Flexibilität und passgenauen Videotherapie-Angeboten etwa in der Stimmtherapie von Patient*innen hat sie sich als Unternehmerinnenpersönlichkeit erfolgreich am Markt bewiesen.“ Die Unternehmerin selbst äußert als Tipp für andere, die eine Unternehmensnachfolge antreten wollen, noch abschließend: „Holt euch unbedingt Beratung, ohne die hätte ich es nicht geschafft. Ich wusste beim Marktpotenzial und der Praxis ja, worauf ich mich einlasse – wer diese Fakten noch nicht kennt, sollte unbedingt intensiv vorab recherchieren.“ Fotoa: hannoverimpuls GmbH

Logopädische Praxis

Regine Müller

Verdener Platz 2

30419 Hannover

Tel. (0511) 271 09 74

www.logopaedie-regine-mueller.de

info@logopaedie-regine-mueller.de