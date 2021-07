Henrike Müller von UNICEF

UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (United Nations Children’s Fund). Es setzt sich in rund 190 Ländern, insbesondere in Kriegs- und Krisengebieten, für die Rechte von Kindern ein und kämpft dafür, dass sie versorgt werden, zur Schule gehen können und vor Gewalt geschützt sind.

Auch in Deutschland ist UNICEF für Kinderrechte aktiv – mit politischer Arbeit, Bildungsarbeit und programmatischen Initiativen, getragen von vielen ehrenamtlich Engagierten. Eine davon ist Henrike Müller …

Es ist nicht zuletzt ihr beruflicher Hintergrund bei der evangelischen Kirche, der sie zu ihrem Ehrenamt geführt hat. Ausgebildet als Pastorin, arbeitet Henrike Müller heute im Bereich Kommunikation im Kirchenamt der evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Über einen echten UNICEF-Klassiker, die Grußkarten, kam sie vor etwa anderthalb Jahren mit der Organisation in Berührung. Diese Grußkarten sind eine wichtige Säule des UNICEF-Fundraisings. Als treue Käuferin der Karten wurde Müller von Mitgliedern der Regionalgruppe Hannover angesprochen, ob sie Lust hätte, sich selbst für den Verkauf zu engagieren. „Ich habe sofort zugesagt. Leider bin ich dann nur noch einmal dazu gekommen, an einem solchen Verkauf teilzunehmen, weil 2020 ja keine Weihnachtsmärkte oder Messen mehr stattfanden, wo die Karten schwerpunktmäßig verkauft werden“, berichtet Müller. „UNICEF wollte ich aber weiterhin unterstützen. Ich arbeite hauptberuflich für die evangelische Kirche, deren vielfältiges Programm sehr stark auf ehrenamtlichem Engagement basiert. Ich war neugierig, wie solche Strukturen außerhalb der Kirche funktionieren. Wie wird das organisiert, wie werden Ehrenamtliche eingesetzt und gefördert? Ich bin dann in die Regionalgruppe Hannover eingetreten und wurde Mitglied im Aktions- und Öffentlichkeitsteam. Und ich muss sagen, UNICEF macht das richtig gut.“

Besonders gefällt Henrike Müller hier neben der professionellen Struktur und der guten Aufarbeitung von Informationen die Möglichkeiten zur Fortbildung der ehrenamtlich Tätigen.

Fundraising gehört zu den Hauptaufgaben, die UNICEF für Interessierte bereithält. Das Kinderhilfswerk finanziert sich über Spenden, Zustiftungen und Patenschaften. Das weltweite Netz der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen trägt viel dazu bei, dass es gelingt, 80 Prozent der Gelder in die Programmarbeit einfließen zu lassen.

Natürlich arbeitet UNICEF schwerpunktmäßig mit verschiedensten Projekten, dort, wo die Not am größten ist. Aber selbst in reichen Ländern wie Deutschland setzt sich UNICEF für benachteiligte Kinder ein, zum Beispiel in Geflüchteten-Unterkünften. Eine andere wichtige Aufgabe ist es, auf die Situation von Kindern aufmerksam zu machen und Kinderrechte zu stärken.

„Was wir von hier aus tun können, um weltweit die Rechte derer zu stärken, die noch zu klein sind, das selbst zu tun, ist neben dem Fundraising vor allem Informations- und Aufklärungsarbeit“, so Henrike Müller. „Und dafür brauchen wir ganz praktische Unterstützung. In Hannover werden verschiedene Alters- und Interessengruppen angesprochen: Es gibt eine Gruppe für Jugendliche unter 18 Jahren, eine Hochschulgruppe, das Grußkarten-Verkaufsteam mit eher etwas älteren Mitgliedern, ein Büro-Team, das sich um die Geschäftsstelle kümmert, und das Aktions- und Öffentlichkeitsteam.“ Die Gruppen treffen sich in der Regel einmal monatlich, werden von der Regionalbeauftragten auf den aktuellen Stand der laufenden Projekte gebracht und besprechen, was gerade anliegt. Zurzeit geht es pandemiebedingt vor allem um Öffentlichkeitsarbeit, die sich digital umsetzen lässt. Eine kleine, sehr aktive Gruppe kümmert sich zum Beispiel gerade um den Facebook-Auftritt, der zuletzt ein wenig in Vergessenheit geraten war.

UNICEF als weltweit verzweigte Organisation mit Hauptsitz in New York kann durch ihre professionelle Struktur und ihr gutes Management davon profitieren, dass sie die Menschen auf einer sehr kleinteiligen, lokalen Ebene erreicht. Überall feilen Engagierte an für ihre Region passgenau umsetzbaren Fundraising-Ideen.

Henrike Müller mag es sehr, bei UNICEF mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sie in ihrem alltäglichen Umfeld nicht treffen würde: „Wir sind nicht nur altersmäßig, sondern auch vom beruflichen Hintergrund her ein bunt gemischter Haufen. Das ist eine große Bereicherung.“

● Annika Bachem

https://www.unicef.de/mitmachen/ehrenamtlich-aktiv/-/arbeitsgruppe-hannover