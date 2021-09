Botschafterin der Kulturen – Krisenberatung für Flüchtlinge und Migrant*innen

Wenn Shakila Nawazy über ihre Arbeit als Flüchtlingsberaterin spricht, dann leuchten ihre Augen. Man spürt, dass die in Afghanistan geborene Frau mit Herz und Seele im Einsatz ist, um ihre „Schützlinge“ zu beraten, ihnen zu helfen oder manchmal auch einfach nur zuzuhören. Ihr Ziel ist es, Ratsuchende bei der Integration in die deutsche Gesellschaft zu unterstützen, ohne dass diese dabei die eigene kulturelle Identität verlieren. Seit 2015 ist sie als Unternehmerin mit ihrer Krisenberatung für Geflüchtete und Migrant*innen erfolgreich im Unternehmerinnen-Zentrum Hannover selbstständig tätig.

DShakila Nawazy bietet Einzel-, Paar- und Familienberatung an, hat eine eigene Selbsthilfegruppe, ist Dolmetscherin und klärt in Vorträgen in ganz Niedersachsen über das Thema Integration auf. Denn hier gibt es auf beiden Seiten immer wieder viel Informationsbedarf. Heute ist sie die vom Amtsgericht bestellte gesetzliche Betreuerin von rund 70 Personen, die Hilfestellungen in allen Lebenslagen benötigen. Einige von ihnen sind schwer traumatisiert, krank und oft hoffnungslos – und leben mit der Angst, wieder abgeschoben zu werden. Shakila Nawazy setzt sich für sie ein, organisiert notfalls auch Demos und sorgt dafür, dass sie trotz ihrer Probleme nach einem Gespräch oft mit einem Lächeln nach Hause gehen. Dabei bietet sie Raum für viele Fragestellungen: Wo gibt es, was ich suche? Wie verhalte ich mich richtig? Wo finde ich die passende Schule? Und auch bei Eheproblemen steht sie notfalls bis zur Scheidung beratend zur Seite.

Die unternehmerische Idee entstand kurz nach Ende ihres Jurastudiums, als Shakila wegen des Bürgerkrieges mit ihrer Familie von Kabul nach Deutschland geflohen ist und wie nahezu alle Geflüchteten vor dem Nichts stand. Sie erinnert sich: „Ich konnte die Sprache nicht, mein Studium wurde nicht anerkannt, ich durfte nicht arbeiten. Ich lernte Deutsch, habe das deutsche Abitur gemacht und konnte schließlich auch studieren. Heute bin ich Diplom-Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und systematische Familien- und Sozialtherapeutin. Und natürlich kommt mir auch mein Jurastudium zugute. Nach vielen Jahren als Beraterin für asyl- und sozialrechtliche Fragen habe ich mich 2015 selbstständig gemacht. Im Unternehmerinnen-Zentrum Hannover (UZH) habe ich seitdem mein berufliches Zuhause gefunden. Das UZH ist die zentrale Anlaufstelle für Gründerinnen und Unternehmerinnen und unterstützt Frauen in allen Phasen der Unternehmensführung – angefangen bei günstigem Arbeitsraum mit geeigneter Büro-Infrastruktur bis hin zu Zugang zu Berater*innen, relevanten Kontakten und interessanten Netzwerken. Statt eines typisch deutschen Besprechungstisches steht in meinem Büro ein großes, gemütliches Sofa. Dazu gibt es immer Tee und Süßigkeiten. Das schafft von Anfang an eine behagliche und schon fast private Atmosphäre. Mein größter Erfolg? Wenn jemand aus meinem Kreis eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Und genau das ist immer wieder mein Ziel!“

Anderen Gründerinnen legt sie ans Herz: „Glaubt an euch und die eigenen Fähigkeiten! Holt euch die bestmögliche Unterstützung und stellt so viele Fragen wie möglich. Ich habe bei hannoverimpuls – das Unternehmerinnen-Zentrum gehört seit 2017 als Tochtergesellschaft dazu – von Anfang an eine tolle Unterstützung bekommen. Sei es bei der Beratung oder auch mit einer Förderung zur Miete. Ich habe nette Menschen kennengelernt und mich von Anfang an hier im UZH sehr wohl gefühlt.“

Fotos: hannoverimpuls

Krisenberatung für Flüchtlinge & Migranten

Shakila Nawazy

Hohestr. 11

30449 Hannover

Tel. (0511) 92 4001 23

Mobil 0178 5410780

www.krisenberatung-nawazy.com

www.avsar-te.de