Neu in der Stadt im Dezember

Hans im Glück Burgergrill & Bar

Hannover ist um eine Burgerbraterei reicher: Am 27. Oktober hat die Kette Hans im Glück ihren ersten Burgergrill in Hannovers Innenstadt eröffnet. Gelegen im LimHof-Neubau in der Limburgstraße steht das Restaurant allen offen, die nach einer ausgiebigen Shoppingtour, einem langen Arbeitstag oder einem erquickenden Spaziergang durch die Altstadt Hunger verspüren. Der 210 qm große Innenbereich mit übe r 190 Sitzplätzen ist mit den für die Kette typischen raumhohen Birkenstämmen geschmückt, die im Zusammenspiel mit vielen grünen Akzenten und Hydropflanzen eine märchenhafte Atmosphäre schaffen – was sehr gut zu dem Konzept des Burgergrills passt, kulinarische Abenteuer im Stile des bekannten Grimm-Märchens zu präsentieren. Die Burger-Auswahl reicht von Rindfleisch über Hähnchenbrust bis hin zu vegetarischen und veganen Bratlingen. Knackige Salat-Variationen und Beilagen wie Kartoffel- und Süßkartoffelfritten ergänzen das kulinarische Angebot. Alle Burger können einzeln, im Mittagsmenü (bis 17 Uhr) oder Abendmahl (ab 17 Uhr) bestellt und auch jederzeit mit einem der vielen Cocktails kombiniert werden. Limburgstraße 2, 30159 Hannover. Öffnungszeiten: Di–Sa 12–23.30 Uhr, Küche 12–22 Uhr. Bestellungen unter Tel. (0511) 277 896 77 oder www.gluecksbringer.delivery. Mehr Infos auf www.hansimglueck-burgergrill.de.

Neuer Bolzplatz am Jugendpastoralen Zentrum TABOR

Im Oktober wurde in der Südstadt am Jugendpastoralen Zentrum TABOR mit einem Fest und einer Segnung durch Pfarrer Matthias Rejnowski ein neuer Bolzplatz eingeweiht. Die Sportfläche wurde finanziell unter anderem von Hannover 96 und dem Stadtbezirksrat Südstadt-Bult gefördert. Der alte Platz aus dem Jahr 2004, eine viel bespielte und rissige Asphaltfläche, musste dringend renoviert und neu gestaltet werden. Der Bau selbst war Teamwork pur, denn nur so konnte die Summe von knapp 48.000 Euro für den Platz und weitere, in der Folge nötige Maßnahmen gestemmt werden: 96plus fördert den Bolzplatz mit 4.000 Euro, jeweils 3.000 Euro kommen vom Stadtbezirksrat Südstadt-Bult und der Darlehenskasse Münster (DKM). Die restliche Summe wird vom Bistum Hildesheim als Träger des TABOR zur Verfügung gestellt. „Mit der Initiative 96plus möchte Hannover 96 seiner gesellschaftlichen Verantwortung und Vorbildfunktion gerecht werden, indem zahlreiche Projekte für mehr Vielfalt, Nachhaltigkeit, soziales Engagement sowie Sport und Gesundheit in Hannover gefördert werden“, erläutert Juri Sladkov von Hannover 96. Gemeinsam mit seinem Hauptpartner Clarios setzt sich der Verein mit dem „PROjekt Bolzplatz“ für die Restaurierung und Instandhaltung hannoverscher Bolzplätze ein. Wie schon das TABOR selbst, das montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr Freizeitangebote, kostenlose Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung bietet, soll auch der Bolzplatz für Jugendliche ein Ort der Begegnung werden, an dem man neue Freund*innen kennenlernen kann. Hildesheimer Str. 32, 30169 Hannover. Mehr Infos auf www.jupa-hannover.de. Foto: pkh/Wala

Wucherpfennig Deli eröffnet in Misburg

Direkt im Neubaugebiet Steinbruchsfeld in Hannover-Misburg gibt es für Anwohner*innen und Berufstätige aus der näheren Umgebung jetzt auch eine Einkaufsmöglichkeit: Seit dem 21. Oktober hat hier nämlich das neue Wucherpfennig Deli im Johann-Piltz-Ring geöffnet. Nach dem erfolgreichen Start des ersten Wucherpfennig Deli im Stadtteil List im vergangenen November will der größte selbstständige Lebensmitteleinzelhändler in Hannover sein „Mini-Markt“-Konzept weiter ausbauen. „Als Familienunternehmen fühlen wir uns dem Nachbarschaftsgedanken verpflichtet“, erklärt Wucherpfennig. „Deswegen möchten wir unseren Kundinnen und Kunden auch auf kleiner Fläche ein gut durchdachtes Sortiment für die Nahversorgung bieten.“ Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf regionale Produkte. Nach dem Motto „(Fast) Nichts als Lebensmittel“ hat das Deli ein reichhaltiges Angebot für den täglichen Bedarf in der Auslage: Frisches Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Käse in Selbstbedienung, Tiefkühlprodukte sowie Lebensmittel für die schnelle Küche werden ergänzt durch Drogerieartikel, Tabakwaren, eine kleine Auswahl an Tageszeitungen und – besonders praktisch – einen DHL-Paketshop. An der Backwaren-Bedientheke erhalten die Kund*innen neben Brot, Brötchen und Kuchen frisch zubereitete Snacks sowie Kaffee- und Teespezialitäten, auch zum Mitnehmen. Insgesamt zehn Mitarbeiter*innen sind im neuen Deli im Einsatz. Johann-Piltz-Ring 3, 30629 Hannover, Mo–Fr 7–21 Uhr, Sa 7–18 Uhr.