voxasound – Voll auf die Ohren: Individueller Hörgenuss

So wie die meisten Menschen unterschiedlich gut oder schlecht sehen können, ist auch das Gehör eines jeden individuell. Damit trotzdem jede*r seine*ihre Musik mit bestmöglicher Soundqualität hören kann, hat Andreas Grundei den weltweit ersten Kopfhörerverstärker mit realer Sound-personalisierung entwickelt.

„Satte Bässe, ausgewogene Mitten und einen kristallklaren Klang“ – das stellt sich Andreas Grundei unter guter Klangqualität vor. Trotz seiner Hörschädigung hat er eine Leidenschaft zum Musikmachen und -hören. „Früher habe ich selber Verstärker und Lautsprecher gebaut und alles Mögliche ausprobiert. Aus dieser Leidenschaft ist jetzt ein Beruf geworden“, erzählt er. Doch mit einer Hörschädigung ist es gar nicht so einfach, Musik in guter Qualität hören zu können. „Selbst gute Hörgeräte decken meist nur den Sprachbereich ab und können nicht das leisten, was ich mir vorstelle“, sagt der Gründer von voxasound GmbH. Deshalb entwickelte er einfach selbst eine Lösung für sein Problem und brachte den Kopfhörerverstärker mit vorherigem Hörtest per App auf den Markt.

Ziel des Hörtests ist, das persönliche Hörvermögen zu erfassen und basierend auf diesen Daten Soundalgorithmen zur Verfügung zu stellen. „Durch unsere innovativen Soundalgorithmen entsteht so eine Klangqualität, die auf jede*n Nutzer*in individuell abgestimmt ist“, erklärt Andreas Grundei. „Die Musik kann über jede beliebige Quelle abgespielt werden und die Box lässt sich auch an Stereoanlagen, Soundbars und andere Quellen kinderleicht anschließen.“

Die Idee überzeugt: 2018 gewinnt er den Sonderpreis „Hochschule und Wissenschaft“ beim Startup-Impuls-Wettbewerb von hannoverimpuls. Und auch die Pandemie konnte der Entwicklung seines Unternehmens kaum etwas anhaben, denn trotz der Verzögerungen bei Zulieferer*innen stellte er seine App fertig und entwickelte einen Kopfhörer, wie Andreas ergänzt: „In dem Kopfhörer ist unsere Technik komplett integriert. Er kommt jetzt pünktlich zu Weihnachten auf den Markt. Zudem haben wir ein Forschungsprojekt mit der Hochschule Hannover angeschoben. Hier geht es um Senior*innen, die auch von unserer Technik profitieren können.“

Anderen Gründer*innen gibt der soundbegeisterte Unternehmensgründer mit auf den Weg: „Mitmachen, was geht, Fragen stellen und Gründerstipendien beantragen. Ich habe viel von hannoverimpuls profitiert, sei es durch Beratertage und Gründungsabende, und vor allem durch unsere Teilnahme am Wettbewerb Startup-Impuls in 2017 und 2018. Ich habe bei Fit4Chef mitgemacht, mich über Fördermittel beraten lassen – und sie auch bekommen –, habe an Plug & Work und Innovation+ teilgenommen und war lange Zeit Mieter im Technologie Zentrum. Mehr geht eigentlich nicht. Man lernt spannende Menschen kennen, die alle ähnliche Themen haben, und man bekommt viel wertvollen Input für Kalkulationen, Zeitpläne und alles, was man sonst noch so braucht. Sucht euch ein cooles Team mit unterschiedlichen Schwerpunkten, denn darauf stehen Investoren!“

● Jona Daum

Foto: Kevin Muenkel

voxasound GmbH

Andreas Grundei

Hildesheimer Str. 49, 30880 Laatzen

Tel. 0160 93420425

www.awedia.de