Neu in der Stadt im Februar

Trattoria Il Padrino im me and all hotel hannover

Pop-up statt festes Restaurant: Die Gäste in den me and all hotels lernen bei jedem Aufenthalt verschiedene Local Heroes mit ihren unterschiedlichen Speisekarten kennen. Nun ist in das me and all hotel hannover kürzlich das dritte Pop-up-Restaurant seit der Eröffnung eingezogen: Nach saisonalen Leckereien von NOBEL und der edlen Mittelmeerküche von Mamas Tapas dürfen die Gäste sich nun auf eine kulinarische Reise nach Bella Italia freuen. Seit November serviert die „Trattoria Il Padrino“ original sizilianische Küche im Hotel. Liebenswert und authentisch richten Elio Cannizarro und sein Team sizilianische Klassiker wie zum Beispiel die hausgemachte „Tagliolini Crema di Tartufo“ mit Trüffelcreme, Pinienkerne und Parmesan her. Neben Fisch- und Fleischspeisen gibt es auch ein vegetarisches Nudelgericht und eine vegane Gemüsepfanne sowie ein gewaltiges Getränkeangebot zu entdecken. „Die Gäste sollen sich bei uns so fühlen wie in der Familie. Wir möchten, dass sie neben dem Essen auch das sizilianische Familienambiente genießen“, wünscht sich Cannizarro. Die Trattoria Il Padrino ist noch bis Ende Februar der Local Hero im me and all hotel hannover. Öffnungszeiten: Mo–Sa 18–22 Uhr. Reservierungen sind möglich unter contact.hannover@meandallhotels.com oder Tel. (0511) 9368 730. Foto: Trattoria Il Padrino

Bundeswehr in der Pop-up-Karrierelounge

Nachdem das Konzept 2020 bereits in Wolfsburg erfolgreich erprobt wurde, kommt es nun auch nach Hannover: Bis April haben Interessierte die Möglichkeit, in der Ernst-August-Galerie in Hannover in der Pop-up-Karrierelounge mit dem Arbeitgeber Bundeswehr in Kontakt zu treten und sich über die verschiedenen Karrierewege in der Truppe zu informieren. So können die Besucher*innen einmal einen Blick in die moderne „Stube 2020“ mit neuem Mobiliar werfen. Die Vorstellung des Biwakplatzes inklusive Feuerstelle und die Einsatzausrüstung zum Selberanziehen sind auch mit im Programm. Zusätzlich stellen Einheiten aus der Region in wechselnden Themenwochen die Fähigkeiten der Bundeswehr vor. Neben Karriereberater*innen sind auch Bundeswehrangehörige regionaler Truppenteile und Dienststellen vor Ort, die direkt aus dem eigenen Berufsalltag berichten – etwa das Heeresmusikkorps, Tauchergruppen oder aber Feuerwerker*innen mit Sprengfallen. Mit einer Virtual Reality-Brille und dem Simulationsgerät „ICAROS“ kann im Zeitraum vom 14. Februar bis einschließlich 12. März das Gefühl des Fliegens erlebt werden. Die Pop-up-Karrierelounge ist bis zum 16. April in der Ernst-August-Galerie in der 2. Etage einquartiert. Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–20 Uhr. Mehr Infos gibt es auf www.bundeswehrkarriere.de.

Jadore Sibenaler

Mitten in der Pandemie ein Geschäft zu gründen, ist schon mutig. Gleich darauf noch eine zweite Filiale zu eröffnen, umso mehr – außer, der Erfolg gibt einem recht. Nachdem Murielle Feugou und Matthieu Sibenaler im April 2021 ihre Patisserie Jadore Sibenaler in Garbsen eröffnet hatten und feststellten, dass viele ihrer Kund*innen aus Hannover zu ihnen kamen, machten sie sich bald auf die Suche nach einem zweiten Standort. Den fanden sie in der Kramerstraße in Hannovers Altstadt, wo es seit Ende 2021 nun ebenfalls die feinen Süßspeisen des deutsch-französischen Paares zu kaufen gibt. Handgemacht von dem gelernten Patissier Matthieu Sibenaler liegen hier Macarons, Tartes Tatin, Croissants, Eclairs und Mille-Feuilles in der Auslage. Auf Wunsch können viele der Produkte auch vegan hergestellt werden, ein Teil des Angebots ist zudem gluten- bzw. laktosefrei. Außerdem wird nicht nur auf das perfekte Aussehen und den Geschmack des Gebäcks geachtet, sondern auch auf den Zuckergehalt, der nach Möglichkeit niedrig bleibt. Die Naschkunst ist Sibenaler übrigens in die Wiege gelegt: Bereits sein Ur-Ur-Großvater betrieb Anfang den 20. Jahrhunderts eine Patisserie im französischen Sedan. Murielle Feugou, die eigentlich gelernte Raumfahrttechnikerin ist, kümmert sich um die Gäste und ist die Ansprechpartnerin für Unternehmen und Privatpersonen, die für ein Event, eine Feier oder einfach zwischendurch etwas Süßes brauchen. Die Produkte können auch über den Onlineshop des Ladens vorbestellt und dann geliefert oder im Geschäft abgeholt werden. Kramerstraße 14, 30159 Hannover. Öffnungszeiten: Di–Sa 9.30–18 Uhr. Foto: Matthieu-Siben