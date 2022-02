Ombelle – Hochwertige Naturkosmetik, die duftet wie ein Sommertag in Frankreich

Cécile Morice ist am Atlantik aufgewachsen und liebt bis heute die raue Schönheit der bretonischen Küste. Mittlerweile lebt die gebürtige Französin in Hannover, doch den Duft ihrer Heimat fängt sie auch hier ein mit ihrer hochwertigen Naturkosmetik, die sie unter dem eigenen Label „Ombelle“ vertreibt. Sie entwickelt und produziert ihre Cremes, Lippenbalsame und Seifen nach eigenen Rezepturen in ihrem Labor in Hannover-Linden.

Cécile erzählt von ihrem Traum: „Schon als kleines Mädchen habe ich meine Liebe zur Kosmetik entdeckt und viel mit den Cremes meiner Mutter gespielt. Aus diesem Spiel ist eine Leidenschaft entstanden, die ich später zu meinem Beruf gemacht habe. Nach einer Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin und über 15 Jahren Erfahrung in der Naturkosmetikbranche habe ich meinen Traum in die Tat umgesetzt und mit ‚Ombelle‘ mein eigenes Unternehmen gegründet. ‚Ombelle‘ steht für die sonnenschirmförmigen Blüten der Agapanthus, die in der Bretagne häufig vorkommt und den schönen Beinamen ‚Fleur d’Amour‘ trägt. Wie ein Sonnenschirm sollen meine Produkte die Haut schützen und natürlich pflegen. Ich habe mit ‚Ombelle‘ von Beginn an das Ziel verfolgt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten und für die Haut so viele positive Effekte wie möglich zu erreichen. Und das alles mit einer Prise Leichtigkeit, Charme und Glamour.“

Das Besondere an ihren Produkten und hervorstechendstes Merkmal ist der Duft: Das verwendete Naturparfüm stammt aus Südfrankreich und ist zu 100 Prozent natürlichen Ursprungs. Die endgültige Mischung für die einzelnen Produkte entsteht erst vor Ort in Hannover. Hinzu kommt Blütenwachs, das nicht nur gut riecht, sondern auch pflegt. Céciles Produkte basieren auf afrikanischer Shea- oder Kpangnanbutter und kommen ohne Wasser aus. Hier wird auf Emulgatoren, Stabilisatoren, Füllstoffe, synthetische Konservierungsstoffe und anderes komplett verzichtet, sodass die Haut nicht gestresst wird und somit die wertvollen Inhaltsstoffe unverdünnt aufnehmen kann. Die Inhaltsstoffe selbst stammen aus kontrolliert-biologischem Anbau und/oder Fair-Trade-Projekten und sind ECOCERT oder COSMOS zertifiziert. Die bewusste Herstellerin verfolgt die gesamte Lieferkette und vermeidet lange Transportwege. Alle Verpackungsmaterialien sind recycelbar, Glastiegel und Metalldeckel werden in Frankreich hergestellt. Sie erreichen Hannover in Papier und Pappe verpackt und werden auch genauso wieder versendet. Der mitgelieferte Nussbaumspachtel stammt aus Deutschland und ist unbehandelt. Er wird von Menschen mit Behinderung in einer Berliner Werkstatt von Hand gefertigt – jeder Spatel ist ein Unikat, worauf die Macher*innen sehr stolz sind.

In Richtung anderer Gründungsinteressierter äußert sich die ‚Ombelle‘-Gründerin mutmachend: „Wer einen Traum hat, sollte daran festhalten und sich nicht beirren lassen. Du weißt, was du kannst. Und für das, was du nicht kannst, hol dir Hilfe. Fragen stellen, Meinungen einholen ist wichtig. Denn nur so bekommt man auch ein Gefühl dafür, ob das Produkt am Markt ankommt. Ich bin froh, dass ich hannoverimpuls an meiner Seite habe. Hier bekomme ich immer wieder wertvolle Tipps und Informationen. Über das Netzwerk war ich auch Teil des Pop-up-Stores ,Fashion Born in Hannover‘ vom kreHtiv Netzwerk e.V., das hilft, um meine Produkte noch bekannter zu machen.“

Foto: Christian-Behren ● Jona Daum

Ombelle

Cécile Morice

Deisterstr. 26

30449 Hannover

Tel. (0511) 45 93 07 10

cecile@ombelle.bio

www.ombelle.bio