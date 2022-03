Mario Bekeschus: Gaußberg

Regionalkrimis bergen einen besonderen Reiz: Wenn man liest, wie der Ermittler über dieselbe Straße düst, auf der man selbst häufig unterwegs ist, oder er ein Verbrechen im eigenen Viertel untersucht, ist das Realismus pur. In Mario Bekeschus’ Debütroman kommen Lokalpatriot*innen gleich doppelt auf ihre Kosten. Denn die Aufklärung des Mordfalls in „Gaußberg“ erfordert eine städteübergreifende SoKo in Hannover und Braunschweig – ausgerechnet. Für nachbarschaftliche Animositäten ist jedoch keine Zeit, denn die Brisanz des Falls nimmt stetig zu, ebenso die Zahl der Opfer … Der ungewöhnliche Niedersachsenkrimi ist im Februar beim Gmeiner-Verlag erschienen.

Kriminalhauptkommissar Wim Schneider ist das, was man einen „ungenießbaren Charakter“ nennt. Launisch, mürrisch und technisch vollkommen unbeleckt, kümmert er sich wenig um die Meinung von anderen, schließlich stehen seine kriminalistischen Fähigkeiten außer Frage. Er hat aber auch ein paar gute Gründe, momentan besonders mies drauf zu sein. Zum einen quälen ihn gesundheitliche Probleme, die ihm schmerzhafte Toilettengänge und hin und wieder auch eine ruinierte Hose bescheren; die Diagnose zieht sich hin. Zum anderen wurde er von seinem Chef Jörn Cassensmeier, dem Leiter der Mordkommission, vorübergehend an ein anderes Dezernat ausgeliehen, sodass er sich mit einer langweiligen Einbruchsserie in Hannovers Südstadt rumschlagen muss. Das ändert sich jedoch schlagartig, als ein Radfahrer auf Höhe der Hindenburgschleuse eine nackte Frauenleiche im Mittellandkanal entdeckt. Schnell wird klar, dass es sich um eine unnatürliche Todesursache handelt – und dass die bedauernswerte Frau nicht aus Hannover stammt. Ein Tattoo des Vereinswappens von Eintracht Braunschweig an ihrem Handgelenk weist sie nicht nur als Fußballfan aus, sondern auch als die seit zwei Tagen vermisste Stefanie Kohlstedt aus Lehndorf in Braunschweig. Dies ruft nun Wim Schneider auf den Plan, der selbst aus Braunschweig stammt und nur der Karriere wegen nach Hannover gezogen ist. Ihm wird die Leitung der SoKo Wasserleiche übertragen und damit auch die stressige Organisation der Ermittlung in zwei Städten. Unterstützung erhält er dabei von seiner langjährigen Assistentin Biggi Höfgens, die den kauzigen Hauptkommissar als einzige wirklich zu nehmen weiß, sowie von seinem ehemaligen Braunschweiger Kollegen Manfred Wiegand, der Wim seine Beförderung neidet, und dessen eifriger Partnerin Rosalie Helmer. Schon bald macht das Team den ersten Verdächtigen aus: den Lebensgefährten der Toten. Dessen Alibi ist bei genauerem Hinsehen nämlich überhaupt nicht wasserdicht …

Während Wim und Co. ermitteln, erfahren wir in einem zweiten Handlungsstrang, was es mit dem titelgebenden Gaußberg auf sich hat. Dabei handelt es sich um eine herrliche Grünanlage im Nordwesten Braunschweigs, in deren Nähe die prunkvolle Gründerzeitvilla von Michael Gänsicker steht. Haus und Grundstück wären Millionen wert, wenn da nicht noch die alte Greta Stein wäre, die auf dem Gelände in einem ausgebauten Gartenhaus wohnt und sich früher um Gänsickers Mutter gekümmert hat. Da die Alte nicht weg will und durch schlechtes Benehmen potenzielle Interessent*innen vergrault, sucht Gänsicker Hilfe bei dem Hannoveraner Luxusimmobilienmakler David Simonis. Der nimmt die Herausforderung gerne an und beschließt an seinem freien Tag, zusammen mit seiner Freundin Irina nach Braunschweig zu fahren und die Villa zu besichtigen. Was als heiterer Ausflug beginnt, endet jedoch in einem Alptraum – und mit einer weiteren Leiche im Mittellandkanal …

Sieben Jahre lang (mit vielen Unterbrechungen) hat Mario Bekeschus am „Gaußberg“ gebastelt. Das Buch ist aber auch inhaltlich ein Herzensprojekt, da der gebürtige Braunschweiger hier viele liebgewonnene Ecken seiner Heimatstadt beschreibt. Seit 2002 lebt er in Hannover, wo er seit 2007 in einem Ministerium arbeitet. Im Rahmen seiner Tätigkeit schreibt er Stellungnahmen, Grußworte und Reden für Politiker*innen, der „Gaußberg“ ist sein erster Ausflug in die Unterhaltungsliteratur. Tatsächlich ist Bekeschus‘ Debüt äußerst unterhaltsam, was nicht zuletzt an den ewigen Kabbeleien zwischen den Ermittler*innen liegt und ihren Versuchen, mit Wims Eigenheiten umzugehen. Gleichzeitig sorgen die (manchmal etwas zu) langatmigen Gespräche für eine Entschleunigung im Erzählfluss, sodass der Krimi trotz dramatischer Ereignisse eher „gemütlich“ wirkt. Doch davon darf man sich nicht täuschen lassen: In „Gaußberg“ geht es um schmerzvolle Familiengeheimnisse, unmenschliche Gleichgültigkeit und gefährliche Loyalitäten – und die Wurzel allen Übels reicht ins dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte zurück. Man darf sich außerdem auf so einige schockierende Wendungen freuen – Spannung bis zur letzten Seite! ● Anja Dolatta, Foto: Klaas-Yskert Tischer, Fotostudio 54

Gaußberg. Niedersachsen-Krimi

von Mario Bekeschus

Gmeiner Verlag

349 Seiten

14 Euro