Neu in der Stadt im März

KletterCAMPUS

Nach knapp zweijähriger pandemiebedingter Schließung ist die Kletterhalle der Leibniz Universität Hannover wieder geöffnet: Seit dem 31. Januar können sich hier Kletterbegeisterte wieder zu den regulären Öffnungszeiten auspowern. Die kleine Kletterhalle am Moritzwinkel wird vom Zentrum für Hochschulsport der LUH betrieben. Neben Studierenden und Beschäftigten, der Hauptzielgruppe des Hochschulsports, sind aber auch externe Besucher*innen willkommen, die über Kletterkenntnisse verfügen. Der KletterCAMPUS bietet für das Seilklettern an den zwölf Meter hohen Kletterwänden unterschiedliche Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Hinzu kommen Kurse für Anfänger*innen und Fortgeschrittene sowie spezielle Events wie Firmenveranstaltungen. Auch für Kinder und Familien hat der KletterCAMPUS Angebote im Programm. So gibt es Kurse, in denen Eltern das Sichern erlernen können, um selbstständig mit ihren Kindern klettern zu können. Außerdem können Kindergeburtstage in der Kletterhalle gefeiert werden. Eine Sauna ist ebenfalls auf dem Gelände zu finden. Der Besuch des KletterCAMPUS ist aktuell unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel möglich. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.hochschulsport-hannover.de/de/klettercampus. Am Moritzwinkel 6, 30167 Hannover, Gebäude 1806. Die derzeitigen Öffnungszeiten: Mo, Di und Do 16–22 Uhr, Mi und Fr 10–22 Uhr, Sa und So 12–18 Uhr. Kontakt über Tel. (0511) 762 14288 oder E-Mail: klettercampus@zfh.uni-hannover.de.

Foto: LUH

Ginger Sound

Lockdown macht erfinderisch: Da bei Hannover Concerts in den vergangenen zwei Jahren an einen geregelten Eventbetrieb nicht zu denken war, hat der geschäftsführende Gesellschafter Nico Röger sich eine „Schnapsidee“ einfallen lassen – und einen Bio-Ingwerlikör mit dem schönen Namen „Ginger Sound“ entwickelt. „Still sitzen und nichts tun ist nicht so mein Ding, und an Ideen mangelt es mir auch nie. Die einen haben während der Pandemie Bananenbrot gebacken, ich habe einen Ingwer-Likör entwickelt“, scherzt Röger. Für das entsprechende Know-how holte er sich den Gastronomen Peter Dührkoop mit ins Boot. Zusammen wurde in der Hannover-Concerts-Büroküche intensiv und mit viel Liebe am Rezept gefeilt: Ungefilterte Schärfe und das Aroma der peruanischen Ingwerknolle treffen hier auf 15-prozentigen Ingwergeist. Der Likör ist vielseitig einsetzbar, als Shot, Longdrink oder sogar erhitzt an kalten Tagen zu genießen. Bei der Herstellung wird sehr genau auf die Nachhaltigkeit der Zutaten geachtet. So stammt der verwendete Ingwer zum Beispiel von peruanischen Kleinbauern der demeter-Kooperativen La Grama und La Campina und wird in Handarbeit geerntet. Zunächst nur als Geschenk für Künstler*innen und Partner*innen aus der Branche gedacht, entwickelte sich Ginger Sound schnell zu einem beliebten Sommerdrink bei den Open-air-Konzerten von Hannover Concerts. Mittlerweile findet man das Getränk auch im Webshop auf www.ginger-sound.de.

Foto: Philip Zintarra

Ach wie fein

Feine Babykleidung, Kinderzimmerdekorationen und jede Menge tolle Geschenkideen für die Kleinen – das gab es bislang nur in Celle. In der dortigen Altstadt ist der Family-Concept-Store „Ach wie fein“, der auf 200 Quadratmetern alle möglichen schönen Dinge rund ums Kind und Lifestyle versammelt, längst etabliert und freut sich über eine treue Stammkundschaft. Nun gibt es den Laden noch ein zweites Mal, wieder in der Altstadt – diesmal aber in der hannoverschen. Am 5. Februar hat der neue Standort an der Karmarschstraße seine Türen geöffnet und lädt seither zum Stöbern und Entdecken ein. Neben einem umfangreichen Kids-Fashion-Segment, das passende Stücke in Baby- und Kleinkindmaßen umfasst, gibt es auch ein großes Angebot an verschiedenstem Spielzeug, zum Beispiel Mobiles, Kuscheltiere und Puppen, Bilderbücher, Rasseln und Beißringe, aber auch Tipis und Canopys sowie Outdoorspielzeug. Mit Trinkflaschen, Essgeschirr, Lätzchen und Lunchboxen ist auch alles rund ums Thema Essen und Trinken abgedeckt. Roller, Laufräder und dazu passende Helme machen Lust auf den nächsten Ausflug, für den Mama oder Papa hier auch den richtigen Rucksack findet. Karmarschstr. 44, 30159 Hannover. Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–18, Sa 10–16 Uhr. Mehr Infos auf www.achwiefein.de.