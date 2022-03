Smartsecur – Nachhaltige Verpackung für Haushaltsgeräte

Ende März werden die neuen Preisträger*innen des Gründungswettbewerbs „Startup Impuls“ bekanntgegeben. Was aus ihnen werden kann, zeigt das Beispiel von Patrick Tattermann: Er hat 2020 mit Smartsecur den Solo-Starter-Preis gewonnen und das Preisgeld für die Weiterentwicklung seines Produktes verwendet. Jetzt ist sein Transportschutz für Waschmaschinen, Spülmaschinen und Trockner fertig und an die ersten KundInnen ausgeliefert.

Patrick Tattermann ist seit fast 20 Jahren in der Transport- und Montagebranche für Haushalts- und Elektrogroßgeräte tätig, davon seit über zehn Jahren selbstständig. Mit seiner Idee will er nicht nur den Verpackungsmüll deutlich reduzieren, sondern auch den Transportschutz für Haushaltsgeräte verbessern. 18,91 Millionen Tonnen Verpackungsmüll sind 2019 angefallen, das macht pro Kopf rund 227 Kilo. Mit dem Smart-Wash-Bumper könnte sich das ändern, denn der Transportschutz ist wiederverwendbar, bietet Geräteschutz und vereinfacht die Tragefunktion bei Treppen und Co. Den Prototyp hat Smartsecur zusammen mit der Leibniz Universität Hannover entwickelt, jetzt vertreibt Patrick Tattermann das Produkt vom Lindener Hafen aus. Hier hat er im Sommer für seine beiden Unternehmen Büro und Lagerflächen angemietet und bereits neue Arbeitsplätze geschaffen.

Patrick berichtet über die Besonderheiten seines Produktes: „Ich arbeite seit vielen Jahren in der Transportbranche und habe selbst schon etliche Haushaltsgeräte in Wohnungen geschleppt. Bei Neugeräten fällt jedes Mal eine Menge Verpackungsmüll an, den wir wieder mitnehmen müssen. Und die Geräte durch Treppenhäuser oder enge Räume zu tragen, macht einfach keinen Spaß. Mit dem Smart-Wash-Bumper habe ich einen Rundumschutz entwickelt, der mit seiner integrierten Tragefunktion für ein besseres Handling und auch für weniger Verletzungen und Haltungsschäden sorgt. Das verbessert automatisch auch den Arbeitsschutz. Dabei basiert das Prinzip auf einer Hülle, die wir über das Gerät stülpen. Die Seiten sind mit Holz verstärkt, es gibt Schlauchhalterungen, Tragegurte und sogar integrierte Auftragsmappen, damit nichts verlorengehen kann.“

Zur Zielgruppe gehören Küchenstudios, Elektromärkte, Umzugsunternehmen, aber auch Autoverleiher, die Fahrzeuge für private Umzüge anbieten. Hier kann der Bumper gleich mit verliehen werden, damit die Haushaltsgeräte beim Umziehen keinen Schaden nehmen. Patrick und sein Team haben eine einfache Anleitung entwickelt, die man sich über einen QR-Code runterladen kann.

Nachdem er den Preis von hannoverimpuls gewonnen hatte, ist eine ganze Menge passiert, erinnert sich Patrick: „Wir haben das Produkt fertig entwickelt, Patente angemeldet, Kreditgeber gesucht und gefunden, neue Räume bezogen, die wir richtig cool eingerichtet haben, und ich habe die ersten Mitarbeiter gewinnen können. Im November haben wir dann nicht nur das 10-jährige Jubiläum meines Transportunternehmens gefeiert, sondern gleichzeitig auch den Startschuss für den Bumper gegeben.“

Anderen Gründenden weiß er Rat zu geben: „Verlasst euch nicht nur auf eure Idee. Schafft euch eine solide Basis als Grundlage, von der aus ihr agieren könnt. Marschiert nicht planlos drauflos. Und glaubt nicht, dass die Menschen sofort auf eure Idee anspringen. Es braucht Zeit, Beharrlichkeit und den 100-prozentigen Glauben an eure Idee. Wenn ihr auch nur ein Fünkchen zweifelt, dann lasst es. Entwickelt eure Idee nicht tot. Die Weiterentwicklung kommt von ganz alleine. Machen, mit Sinn und Verstand. Die Teilnahme am Gründungswettbewerb hat mir richtig gut geholfen. Mein Mentor von hannoverimpuls begleitet mich bis heute. Den Businessplan, den ich für den Bankkredit erstellen musste, hätte ich allein so nicht hinbekommen.

Foto: Kevin Muenkel

