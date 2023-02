Kummerkasten 2023-02

unseren Kummerkasten hatten wir bisher ja noch nicht online…

Jetzt aber…und eben ab + an und zu in der Zukunft.

Schreibt uns Euren Kummer und wir wissen die Antwort: kummer@stadtkind-hannover.de

Mit etwas Glück und mit Abo dann im kommenden Monat in Eurem Kasten 🙂

PS: bitte habt Verständnis, dass wir Eure Nachrichten nicht persönlich beantworten können und natürlich erklärt Ihr Euch mit Abschicken Eurer Nachricht damit einverstanden, dass wir diese eventuell veröffentlichen (selbstverständlich nur mit Vornamen). Wie früher bei Dr. Sommer ;-)…



Zu Euren Fragen in der Februar-Ausgabe:

Kummerkasten

wir nehmen uns Zeit für das Leid dieser Welt…

Ich sehe oftmals Leute auf der Straße, die sich nach Ein-Cent-Stücken am Boden bücken. Ich habe mal nachgerechnet: Der Bückvorgang dauert im Schnitt 3 Sekunden, das heißt sie könnten auf diese Weise 20-mal ein Centstück aufheben, also 12 Euro pro Stunde. Das ist der Mindestlohn. Warum bückt man sich dafür? Weder meine Kolleg*innen noch meine FDP-Parteigenoss*innen können das verstehen. Also, wenn ich mich bücke, will ich wenigstens einen Fuffi dafür haben. // Jérôme, 34

Einen Fuffi zahlt dir aber keiner. Wenn überhaupt, müsstest du dich kostenlos bücken. Was wiederum 12 Euro unter Mindestlohn wäre. Denk mal drüber nach …

Ein neuer Kollege aus Malaysia, der noch nicht fließend deutsch spricht, fragte mich, was Lakritze sei. Durch seine Betonung dachte ich, er habe eine Lack-Ritze gemeint. Und ich habe sodann über Schnitt und Schritt enger Lackhosen gesprochen. Das war ein etwas Gespräch. Ich glaube, dass er nun glaubt, dass ich mit ihm flirten wollte – zumal wir schon einmal ein Missverständnis wegen Weingummis hatten, das nur rechtzeitig als solches von uns erkannt wurde, weil er gar keinen Alkohol trinkt … Ich bin da jetzt etwas ratlos … // Katharina, 23

Wir auch, liebe Katharina!

Ich war ja richtig Fan, ich hatte in den letzten Monaten immer Kreide dabei. Und ich habe die Stadt so richtig zugetextet. Erst der Spruch, klar, geiler Arsch, Hammer Titten und so, und dann die Geschichte jeweils kurz auf dem Asphalt notieren. Foto machen, zack, ins Netz stellen, schön auf meine Insta-Seite. Aber jetzt bekomme ich laufend seltsame Kommentare. Was ist da los? Dürfen bei dieser Catcall-Geschichte wieder nur Frauen mitmachen, oder was? // Torben, 23

Da gibt es tatsächlich noch mehr Betroffene, lieber Torben. Und die würden sich gerne am Valentinstag gegen 19Uhr mit dir auf der Dornröschenbrücke zum Gedankenaustausch treffen. Kommst du?

Ich stehe total auf königsblaue Strohhalme von 74cm Länge. Ich kann nicht genau sagen, wieso – aber die machen mich automatisch unfassbar wuschig. Doch wenn ich Frauen mit ähnlichem Fetisch suche, bevorzugen die entweder die bordeauxroten oder zitronengelben 74cm-Halme. Oder aber die königsblauen 48er-Halme. Meint ihr, ich könnte auf eurer Anzeigenseite Erfolg haben? // Florian, 30

Was für einen Frage, Anzeigenschaltungen haben bei uns grundsätzlich immer Erfolg! Das sagt auch der Chef. Und was der Chef sagt, das stimmt!

Kennt ihr einen Trick, einen verklemmten Sicherheitsgurt zu öffnen? Bitte schleunigst zurückmailen, wir überschlagen uns ziemlich rasant und der Abgrund kommt bedauerlicherweise frappierend schnell näher! // Guido, 44

Lieber Guido, leider entdecken wir deine Nachricht erst jetzt …

Guten Tag. Ich habe eine neue Alternative zum Dezimalsystem ersonnen. Im Grunde ein pi-basiertes Tredezimalsystem, das mit den Wurzeln von Fibonacci-Zahlen angereichert wird; es bringt zwar zugegebenermaßen Nachteile mit sich, hat aber Vorteile bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Von den Universitäten erhalte ich leider keine Antwort; bin aber in großer Sorge, weil mir scheinbar Spielcasino-Typen und zwielichtige Wallstreet-Bänker nachstellen. Haben Sie vielleicht Kontakte für mich? // Alfred, 46

Interessant. Das könnte tatsächlich das P-NP-Problem lösen und zum Beweis der Riemannschen Vermutung beitragen. Und vielleicht hilft es auch beiden Gleichungen von Yang-Mills. Aber ich in auch nur ein ambitionierter Laie.

Ich hatte einen entsetzlichen Alptraum. FDP und AfD haben darin eine große Koalition gebildet und Marie-Agnes Strack-Zimmermann war Bundeskanzlerin. Das verfolgt mich immer noch … Werde ich jemals wieder unbeschwerte Momente erleben können? // Jochen, 19

Nein.